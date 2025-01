Fadhigii Golaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland Oo lagu Ansixiyey Oddoroska Miisaaniyadda.

Fadhigii 006aad ee shirka golaha Wasiirrada ee Xukuumadda Wadajir iyo Waxqabad ee uu gadh-wadeenka ka yahay Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) oo wehelinaayo Madaxweyne ku Xigeenka Somaliland, Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa maanta ka qabsoomay Qasriga Madaxtooyada JSL.

Ajandaha maanta la horkeenay Golaha Wasiirrada ayaa keliya ku koobnaa soo jeedinta Oddoroska Miisaaniyadda Qaranka ee Sannadka 2025-ka.

Wasiirka Wasaaradda Maaliyada iyo Horumarinta Dhaqaalaha ayaa Golaha Wasiirrada ka horjeediyey faah-faahin la xidhiidha qaab-dhismeedka Miisaaniyada 2025-ka.

Miisaaniyadda Sannadka 2025-ka waxay ka kooban tahay Afar Qaybood oo kala ah:

1. Miisaaniyadda Dawladda Dhexe

2. Miisaaniyadda Hay’addaha Madaxa-bannaan

3. Miisaaniyadda Dawladaha Hoose iyo

4. Mashaariicda ay Qaadhaan Bixiyeyaashu inagu caawiyaan.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, waxa uu Golaha Wasiirrada u sheegay in Wasaaradda Maaliyada gacan laga siiyo Ururinta Cashuuraha iyo Kobcinta dakhliga Dalkeena, Sidoo kale, Madaxweynuhu waxa uu Golaha Wasiirrada u sheegay in Wasaarad kasta iyo Hay’ad kasta oo ka mid ah Hay’adaha Qaranka oo iyagu qabta Dakhli, la farayo in ay si toosa Dakhligaa ugu wareejiyaan Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Dalka.

Dood iyo falan-qayn dheer oo la xidhiidha Oddoroska Miisaaniyadda 2025ka ka bacdi Madaxweynuhu waxa uu Golaha Wasiirrada u soo jeediyey in loo Codeeyo soo jeedinta Oddoroska Miisaaniyada Sannadka 2025-ka.

Fadhigii Golaha Wasiirrada oo ay fadhiyeen 43 Xubnood, waxay dhammaantood si kalsooni leh ugu codeeyeen Ansixinta Oddoroska Miisaaniyadda 2025-ka, iyadoo aanay cidina diidin, cidina ka aamusin.

Intaa, Oddoroska Miisaaniyadda 2025-ka Waxa loo gudbin doono Golaha Wakiilladda Jamhuuriyadda Somaliland si ay uga gutaan waajibaadkooda Sharci.