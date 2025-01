Madaxweynaha Rwanda oo iska fogeyay in dowladdiisu ay taageerto fallaagada M23 ee ka dagaallanta Congo

Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa ku adkeystay in fallaagada M23 ee dagaallada ka wada Jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo aysan wax dhaqaale ah ka helin dowladdiisa sida uu sheegay.

Madaxweyne Kagame ayaa ku macneeyay in dagaalka ka socda bariga Kongo uu sanado badan soo socday, waxaana uu waydiiyay “Dadka halkan jooga miyaanay ogayn sida uu dagaalkani ku bilowday, dagaalkani waxa uu bilowday sanado badan ka hor mana ka iman dalka Rwanda”.

Waxa uu intaasi ku daray “Xitaa ma hayo wax aan sheego sababtoo ah dagaalka waxaa bilaabay kooxo ku sugnaa Congo oo laga yaabo in qaarkood ay asal ahaan ka soo jeedaan Rwanda balse u soo haajiray Congo ilaa xilligii gumeysiga”.

Madaxweyne Kagame ayaa sheegay in inkasta oo madaxda Congo ay u muuqdeen kuwo qiraya in fallaagada ay ka soo jeedaan Kongo, haddana waxaa la yaab leh in ay ku andacoonayaan in dagaalkan ay taageerto Rwanda.

Si kastaba ha ahaatee, wuxuu carrabka ku adkeeyay in dagaalyahannada aysan ka imaan Rwanda, balse ay yihiin kuwo salka ku haya taariikh hore oo la xiriirta xilligii gumeysiga.

Hadalka Madaxweyne Kagame ayaa imaanaya kadib markii kooxda M23 ay saddex maalmood ka hor la wareegeen magaalada Masisi ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.Dadka dhaleeceeya Rwanda ayaa ku eedaynaya inay M23 u adeegsato macdanta laga soo saaro bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, sida dahabka, iyo macdanno kale, kuwaas oo lagu sameeyo telefoonnada gacanta iyo baytariyada baabuurta korontada.

Bishii hore, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waxay sheegtay inay shirkadda Apple ku dacwaynayso isticmaalka “macdanta “, taas oo keentay in shirkadda weyn ee tignoolajiyada ay sheegto inay joojisay macdantii ay ka heli jirtay labada waddan.

Rwanda ayaa beenisay in ay qayb ka tahay dhoofinta sharci darrada ah ee macdanta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.