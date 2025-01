Mareykanka oo ku eedeyay xasuuq kooxda reer Suudaan ee RSF cunaqabateyna ku soo ragay hoggaamiyahooda

Mareykanka ayaa ogaaday in ciidamada fallaagada Suudaan iyo maleeshiyaadka xulafada ah ay xasuuq ka geysteen Suudaan, waxaana uu cunaqabateyn ku soo ragau hoggaamiyaha kooxdaas kadib colaad ay ku dhinteen kumanaan qof, malaayiin kalena ay ku barakaceen.

Cunaqabataynta ayaa looga gol leeyahay in laga hortago hoggaamiyaha RSF iyo qoyskiisa in ay u safraan Maraykanka iyadoo la xayirayo hantidooda.

Tallaabooyinkan waxay dharbaaxo ku yihiin dadaallada RSF ee ah in ay hagaajiyaan sawirkooda iyo sheegashada sharciyadda, oo ay ku jirto dhisidda dowladda rayid ah, iyadoo kooxda militarigau ay isku dayeyso inay ballaariso dhulka ay gacanta ku hayso.

Si kastaba ha ahaatee, RSF waxay dafirtay dambiyada ka dhanka ah rayidka waxayna sheeganeysaa in kuwa ku lugta leh dambiyada ay yihiin shaqsiyaad ka baxsan kooxda..Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in RSF iyo xulafadeeda ay sii wadeen weerarada ay ku hayaan dadka rayidka ah, isagoo intaa ku daray in dadka qaar loo dilay isirkooda, ayna beegsadaan haweenka iyo gabdhaha ka soo jeeda qowmiyadaha qaarkood oo loo geystay kufsi iyo noocyo kale oo galmo ah.