Burundi oo Soomaaliya ku eedaysay inay ku sameysay khiyaano iyo abaal la’aan

Burundi ayaa ku eedaysay Soomaaliya khiyaano iyo abaal la’aan, kaddib markii laga waayay liiska waddamada loo ogolaaday inay ciidamo u diraan hawlgalka cusub ee Midowga Afrika ee nabad soo celinta Soomaaliya oo ku yaalla Geeska Afrika.

Hawlgalkan cusub, oo loo yaqaan AUSSOM, ayaa billaaban doona Janaayo 2025, isagoo beddelaya hawlgalkii hore ee Soomaaliya ee ATMIS, kaasoo qorshuhu yahay inuu dhammaado 31-ka bishan.

Burundi waxay kamid ahayd waddamada lahaa ciidamo badan oo ka tirsan ATMIS, hase yeeshee ciidankeeda kama qeyb qaadan doonaan hawlgalka cusub sababo la xiriira khilaaf dhexmaray iyaga iyo Soomaaliya oo salka ku haya tirada ciidamo ay Burundi doonaysay inay dirto.

Burundi waxay codsatay inay Soomaaliya u dirto ciidamo dheeraad ah oo gaaraya 2,000, laakiin Soomaaliya waxay ogolaatay 1,041 kaliya, taasoo keentay in Burundi ay ka baxdo AUSSOM.

Sarkaal sare oo ka tirsan Burundi ayaa u sheegay wargeyska ChimpReports ee Uganda in Soomaaliya ay khiyaanaysay.

Wuxuu yiri: “Waxaan aragnay khiyaano iyo abaal la’aan ka timid dhinaca Soomaaliya, iyadoo aan la tixgelin nafhurkii weynaa ee aan u hurnay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.”

Wuxuu intaas ku daray in go’aanka Soomaaliya ay ku dalbatay tiro yar oo ciidamo ah in loo arkay in uu halis ku yahay howlgallada wax ku oolka ah ee ciidamada Burundi.

Burundi waxay ahayd waddanka labaad ee ugu tirada badan ciidanka nabad ilaalinta ee Soomaaliya laga soo bilaabo 2007. Ciidamadeeda ayaa waxay door ka ciyaareen xoreynta qaybo badan oo Muqdisho ah oo Al-Shabaab ay qabsadeen, sida xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya.