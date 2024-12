Burundi oo diiday ka qayb galka howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya

Burundi oo ka mid ah dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in aysan ka qeyb qaadan doonin howlgalka nabad ilaalinta ah ee soo socda, sababo la xiriira is afgarad la’aan u dhexeysa Burundi iyo Soomaaliya oo ku aaddan tirada ciidamada loo ogolaanayo in la geeyo Soomaaliya.

Warkan ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo uu soo saaray ergayga joogtada ah ee Burundi u jooga Midowga Afrika (AU), H.E. Willy Nyamitwe.

Arrintaan ayaa salka ku haysa markii dowladda Burundi ay saluug ka muujisay tirada ciidamada Burundi ee ku biiri doonaan AUSSOM, iyadoo la sheegay inay ahaan doonaan tiro aad u yar marka loo eego tiradii horey uga joogtay Soomaaliya.

Inkastoo ay wada hadleen labada dal, haddana waxay ku guuldareysteen inay gaaraan heshiis is afgarad ah, taasoo keentay in Burundi ay isaga baxdo howlgalka.

Danjire Nyamitwe oo wadahadal qadka taleefonka ah la yeeshay guddoomiyaha Golaha Nabadada Midowga Afrika, ayaa muujiyay sida ay Burundi uga niyad jabsan tahay xaaladdan. Wuxuu sidoo kale ku celiyay sida ay Burundi uga go’an tahay inay taageerto xasilloonida gobolka iyadoo loo marayo siyaabo kale.

Go’aanka Burundi ayaa saameyn ku yeelan kara diyaargarowga howlgalka AUSSOM si ay u gudato waajibaadkeeda. Burundi ayaa haatan ka mid ah dalalka hormuudka ka ah howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya.