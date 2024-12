Somaliland oo Qorshaynaysa Inay Saldhig Ciidan Ka Siiso Maraykanka Magaalada Berbera

Xukuumadda Somaliland ayaa Qorshaynaysa inay Maraykanka saldhig millateri ka siiso magaalo xeebeedka Berbera , haddii ay danteeda ka dhex aragto, sida ay sheegtay Wakaaladda Wararka ee SOLNA.

Wakaaladda ayaa warisay in Wakiilka Somaliland ee Maraykanka, Bashiir Good, oo waraysi siiyay qaar ka mid ah warbaahinta, uu sheegay in Somaliland diyaar u tahay inay saldhig siiso Maraykanka haddii Washington ay fuliso danaha Somaliland.

“Somaliland waa u diyaar inay saldhig millateri siiso Maraykanka, haddii uu ka shaqeynayo maslaxadaha labada dal ee Somaliland iyo Maraykanka,” ayuu yidhi Danjire Good.

Danjiraha ayaa xusay in Somaliland ay doonayso inay sidii dal madax-bannaan macaamil toos ah ula sameyso Washington, iyada oo aanay jirin cid saddexaad oo dhex-dhexaadinaysa.

Kadib doorashadii 13-kii December, waxaa sare u kacay hadal-heynta aqoonsiga Somaliland, iyadoo warbaahinta Maraykanku tabisay in ay suurtogal tahay in Donald Trump uu aqoonsado Somaliland. Sidoo kale, waxaa jira hindise-sharciyeedyo loo gudbiyay qaar ka mid ah goleyaasha Maraykanka, kuwaas oo lagu doonayo in Somaliland lagu aqoonsado.

Madaxda saldhigga Maraykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa sannadihii la soo dhaafay si isdaba joog ah u booqday Berbera. Waxaana jira warar sheegaya in Maraykanku danaynayo inuu saldhig ciidan ku yeesho goobtan istiraatijiga ah.

Falanqeeyayaasha qaarkood oo ka faalooda siyaasadda iyo arrimaha ciidamada ayaa sheegay in Washington ay dooneyso inay ka fogaato saldhigga Shiinaha ee Jabuuti, kaas oo marar badan looga shakiyay inuu basaaso siraha ciidamada Maraykanka.