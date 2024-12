Dowladda Shiinaha oo u Hanjabtay Somaliland

Ergayga Shiinaha ee Geeska Afrika, Xue Bing, ayaa ku hanjabay in aanay dhaafi doonin cid kasta oo wax u dhinta midnimada Shiinaha iyo Taiwan, isaga oo ku boorriyay Somaliland inay ka noqoto xidhiidhka ay la leedahay Taiwan.

Ergaygu waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka xumaatay socdaal uu dhawaan Somaliland ku tagay Wasiir Ku Xigeenka Arrimaha Dibadda ee Taiwan, Tien Chung-kwang, oo Hargeysa u yimid ka qaybgalka xafladda caleemo-saarka Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Cirro.

“Iskama dhaafi doono cid kasta oo isku dayda inay xagal-daaciso midnimada Shiinaha”ayuu yidhi Xue Bing. “Saaka waxaan la shiray madaxweynaha, waxaanan ka wada hadalnay arrimaha Somaliland, anagoo ka yaabban marti-qaadkii ay dhawaan u fidisay Wasiir Ku Xigeenka Arrimaha Dibadda ee Taiwan”.

Waxa uu sidoo kale sheegay in dowladaha Shiinaha iyo Soomaaliya ay aad uga soo horjeedaan socdaalkaasi, isaga oo sheegay in uu jiro hal Shiine oo kali ah oo caalamka laga aqoonsan yahay, una baahan in Somaliland iyo Taiwan ay tixgeliyaan.

“Taiwan waa qayb muhiim ah oo aan laga goyn karin Shiinaha. Sidaa darteed, waanu ka soo horjeednaa in ay wax xidhiidh ah la yeelato Somaliland, waxaana ku boorinnaynaa Somaliland inay tixgeliso siyaasadda ‘Midnimada Shiinaha,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xue Bing.

Dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa si adag uga soo horjeeda xidhiidhka ka dhexeeya Taiwan iyo Somaliland, oo ah laba jamhuuriyadood oo aqoonsi raadis ah, kuwaas oo xafiisyo matalaad ah is-dhaafsaday sannadkii 2020.