Jubaland oo beenisay in Itoobiya ay hub ka dejisay magaalada Kismaayo

Wasiirka wasaarada amniga Jubaland Jeneraal Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal ayaa sheegay in been abuur ay tahay eeda katimid dhinaca Dowladda Federaalka ee ah in laba duulimaad ay Kismaayo Sabtidii ka sameeysay Ethiopian Airlines ay ka dejisay hub.

Wasiir Dhuumaal ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in Dowladda Federaalka iyadoo aan cadeeyn u heynin ay jeedisay eedadaasi uu tilmaamay inay ahayd wax lasoo dhigay Baraha Bulshada waxa uu yiri ” Dowladdu ma ahayn inay eed noocaani oo kale ah ay ka timaado oo ay soo qaadato waxyaabo ay ka aragtay baraha Bulshada”.

Wasiirka amniga Jubaland Jeneraal Dhuumaal ayaa wareysigaan uu ku beeninayo eeda Dowladda Federaalka waxa uu siiyay laanta Af Soomaaliga ah ee VOA, waxa uu shaaca ka qaaday in Itoobiya ay Soomaaliya meelo badan ay ka jogaan sida Gedo, Bay, Bakool iyo Hiiran oo ay sameeyn karaan dhaq dhaqaaqyo ciidan oo uu ku tilmaamay mid ay shixnado hub iskugu gudbin karaan ama ciidamo isku badelid.

Wasiir Dhuumaal dhinaca kale waxa uu beeniyay inay jirtay in Ciidamada Itoobiyaan ah oo isku dayay inay fariisimo ka sameeystaan Buula Xaawo ay dadka degaanka ka horyimaadeen, waxa uu carabka ku dhuftay inaysan jirin warkaasi oo ay xitaa Buula Xaawo joogin ciidan ka hor imaan kara kuwa Itoobiya ayna magaaladaasi meel u jirta 5 KM ay saldhig ku leeyihiin.

Dowladda Federaalka ayaa ku eedeeysay Dowlad Goboleedka Jubaland inay taageero weydiisatay Dowladda Itoobiya oo iyagu maalin cad ay hub ka dejisay Kismaayo iyadoona maalmihii lasoo dhaafay ciidamo ku daabulaysay degaanada Jubalanad.