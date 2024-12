Burcad badeed Soomaali ah oo afduubtay markab Shiinaha laga leeyahay oo dalbaday madax furasho

Kooxo burcad badeed ah oo qabsaday markab kaluumaysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay la socdeen 18 shaqaale ah, ayaa dalbaday lacago furasho ah oo dhan 5 milyan oo dollar.

Kooxda afduubka geysatay ayaa diiday lacag dhan 1 milyan oo dollar, iyagoo ku adkaystay in la siiyo 5 milyan si ay usii daayaan markabka.

Mas’uul ka tirsan degmada Xaafuun ee maamul goboleedka Puntland oo markabka lagu hayo ayaa saxaafadda u sheegay in kooxaha afduubka geystay ay ku jireen ilaaladii markabka, kuwaas oo ku biiray xoogag hubeysan oo burcad badeedda katirsan.

Ganacsade maxali ah oo dhacdadan wax ka ogaa, kana gaabsaday in magaciisa la shaaciyo isaga oo ka baqaya aargudasho kaga timaada dhanka dowladda ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in xilliga la afduubtay markabka ay saarnaayeen labo ilaalo ah.

“Markabku waxa uu ka mid yahay 10 markab oo maamulka Puntland ruqsad u siisay inay ka hawlgalaan badda Soomaaliya, iyadoo shatigu uu shaqaynayey saddexdii sano ee la soo dhaafay. Afduubayaasha ayaa markii hore markabka la aaday deegaanka Jiifle oo ka tirsan deegaan xeebeedka Godobjiraan ee gobolka Nugaal. Wixii xilligaasi ka dambeeyay markabka ayaa la sheegay in loo kala raray meelo kala duwan, waxaana hadda la rumeysan yahay in uu yaallo tuulada Maraya oo ku taalla xeebta degmada Eyl,” ayuu yiri ganacsadaha.

Markabkan oo ka diiwaan gashan calanka Taiwan ayaa waxaa wakiil ka ah ganacsade ka soo jeeda deegaanada Puntland.