Madaxweynaha Faransiiska oo wacad ku maray inuu maalmo gudahood ku magacaabi doono raysal wasaare .Xigashada Sawirka,AFP Qoraalka sawirka,. Madaxweynaha Fransiiska, Emmanuel Macron, ayaa sheegay, in uu “maalmaha soo socda” magacaabi doono raysal wasaaraha cusub ee dalka, kadib markii codka kalsoonida uu waayay raysal wasaaraha dalkaas, kadibna uu is casilay. Hadal uu Khamiisti qaranka u jeediyay oo socday ilaa 10 daqiiqo, ayaa waxaa uu diiday baaqaa uga imanaya mucaaradka oo ah inuu xilka iska casilo, isagoo wacad ku maray inuu “si buuxda” u sii joogi doono booskiisa, ilaa dhamaadka xil heyntiisa oo ku eg sanadka 2027-ka. Waxaa uu raysal wasaarihii hore, Barnier, ugu mahad celiyay howlihii uu qabtay muddadii gaabnayd ee uu xilka hayay, wuxuuna dhanka kale xisbiga midigta fog iyo bidix ku eedeeyay inay iska kaashadeen sidii loo ridi lahaa dowladda. Xildhibaanada Fransiiska ayaa si wadajir ah ugu codeeyay in xukunka laga saaro dowladda raysal wasaare Barnier Arbacadii, keliya saddex bilood kadib markii uu magacaabay madaxaweyne Macron. Codka la qaaday ayaa ah kii ugu horeeyay ee ay ku dhacdo dowladda Fransiiska in ka badan 60 sano, tallaabadaas oo uu Macron ku tilmaamay mid aan hore loo arag”. Arrintan ayaa waxay ka dhalatay muran xaga maaliyadda ah, oo ay si weyn u diideen xildhibaanadu.