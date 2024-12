Dhakhaatiirta Kenya ayaa ku hanjabay shaqo joojin

Ururka dhakhaatiirta Kenya ayaa soo saaray ogeysiis ay ku sheegayaan in ay 21 maalmood shaqada joojinayaan taas oo si rasmi ah u bilaabaneysa 22-ka desember hadii aysan dowladda hirgelin heshiiskii shaqaalaha ee 2017-kii.

Ku dhawaad 4,000 oo dhakhaatiir ah oo ka shaqeeya isbitaalada dowladda Kenya ayaa shaqada joojiyay 14-kii Maarso ee sanadkan kuwaas oo ka cabanayay in dowladda ka caga-jiideyso in ay siiso dhakhaatiirta xaalad shaqo oo fiican iyo tababaro. Shaqo joojinta ayaa laga noqoday 56 maalmood kaddib markii la ogolaaday dalabkooda 8-da May.