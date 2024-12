135 qof aya ku dhintay shilka garoon kubbadda lagu dheelo Guinea

Kooxaha xuquuqda aadanaha ee Guinea ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in tiro ka badan 135 taageerayaal ah ay ku dhinteen shilkii ka dhacay garoon kubadda lagu dheelo Axadii iyadoo inta badan ay ahaayeen carruur.

Tirada oo aan la cadeyn karin waxay si weyn uga badan tahay tan rasmiga ah oo ah 56. Kooxaha xuquuqda adanaha waxay sheeeen in qiyaastooyda ay ku saleysan tahay xogta ay ka heleen isbitaalada, qabuuraha, goobjoogayaal, qoysaska dhibanayaasha, masaajidyada, kinisadaha iyo warbaahinta gudaha. Sid oo kale waxay sheegeen in 50 kale la la’yahay.

Dowladda militeriga waxay ka digtay in la faafiyo xog aan la xaqiijin iyagoo sheegay in ay baaris ku saabsan musiibada ay socoto.

Wasiirka cadaaladda Yaya Kaïraba Kaba ayaa sheegay in uu amaray in la furo baaritaan garsoor oo ka dhan ah eedeysanayaasha dambiga loo haysto. Wuxuu kaloo sheegay in qof kasta oo faafinaya xog been abuur ah la xirayo.

Booliska ayaa dadka u adeegsaday sunta ka ilmeysiisa iyagoo ordaya. Kooxaha xuquuqda aadanaha waxay eedeeyeen qabanqaabiyayaasha ciyaarta iyo militeriga xukunka haya oo qabtay tartan lagu maamuusayo madaxweyne Mamady Doumbouya.

Kooxaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in si weyn loogu isticmaalay suntan ka ilmeysiisa garoon xiran, waxayna intaas ku dareen in gawaarida madaxda siday ee ka baxeysay garoonka ay jiireen dadka isku dayayay in ka baxsadaan goobta.