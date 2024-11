Naciim Qaasim oo shaaciyay “guusha weyn” ee ay ka gaareen dagaalkii ay Israa’iil la galeen

Xoghayaha guud ee Xisbullah Naciim Qaasim ayaa sheegay in xisbigu uu guul weyn ka gaaray Israa’iil.

“Waxaan go’aansaday inaan ku dhawaaqo natiijada…si rasmi ah oo cad in aan gaarnay guul weyn oo ka sare martay guushii dhacday July 2006,” ayuu yiri Qaasim, isaga oo tixraacaya dagaalkii ugu dambeeyay ee kooxda iyo Israel.

Waxa uu intaasi ku daray “Waxaanu ku guulaysanay in aanu ka hortagnay in cadawga uu burburiyo Xisbullah, waanu guulaysanay waxa aanu ka hor istaagnay in ay iska caabinta soo afjarto ama ay wiiqanto oo ay gaarto heer ay dhaqaaqi waydo”.