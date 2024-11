War saxaafadeed ka soo baxay Ururka ONLF maanta oo Khamiis ah ayaa lagaga hadlay xaaladda cakiran ee ka dhex taagan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamul goboleedka Jubbaland, gaar ahaan xaaladda ka taagan degaanka Raaskambooni. ONLF waxay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay xiisadda ka taagan degaanka Raaskambooni oo ay Dowladda Federaalka Soomaaliya geysay ciidamo, halka Maamul goboleedka Jubbaland uu heegan galiyay ciidamadiisa, taas oo muujinaysa saansaan colaadeed oo ka dhex imaan karta Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamul goboleedka Jubbaland. Ururka ONLF waxa kale oo War saxaafadeedkiisa uu ku sheegay in colaad ka dhex abuuranta Dowladda Federaalka iyo Jubbaland ay ku fidi karto Soomaaliya oo dhan, isla markaana ay taasi keeni karto xaaladda amni ee gobolka oo sii xumaata. ONLF waxay War saxaafadeedkeeda ku sheegtay in Dowladda Federaalka iyo Jubbaland looga baahan yahay inay isugu yimaaddaan miiska wada hadalka, isla markaana ay gaaraan xal nabadeed oo lagu joojinayo colaaddan wax walbana lagu dhameeyo wada hadal, iyagoo hoosta ka xariiqay in Nabaddu ay tahay wadada kaliya ee lagu xalin karo dhibaatada maanta ka dhex taagan Dowlaadda Federaalka iyo Jubbaland. War saxaafadeedka ka soo baxay Ururka ONLF ayaa sidoo kale lagu sheegay in ONLF ay baaq u dirayso beesha caalamka in si degdeg ah usoo faragaliyaan xaaladdan, si loo xoojiyo dadaallada nabadeed ee xal waara loogu heli karo xaaladdan ka dhex taagan Raaskambooni ee u dhaxaysa Dowladda Federaalka iyo Jubbaland. Gabagabadii, Ururka ONLF waxa uu sheegay inuusan shaqo kulahayn khilaafka ka dhex taagan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka goboleedka Jubbalanad, isagoo xubnaha iyo taageerayaasha Ururka faray inay ka fogaadaan ficil kasta oo sii hurin kara colaaddan, taas beddelkeedana ay taageeraan dadaallada nabadda iyo xasilloonida gobolka, taas oo muhiim u ah nabadda guud ee Geeska Afrika. War saxaafadeedkan ka soo baxay Ururka ONLF ayaa ku soo hagaagaya xilli maalmihii u dambeeyay uu sii xumaanayo khilaafka u dhaxeeya Dowladda Fadaraalka Soomaaliya Maamul goboleedka Jubbaland, gaar ahaan saansaanta colaadeed ee ka jirta degaanka Raaskambooni oo la keenay Ciidamada Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, halka kuwa Maamul goboleedka Jubbaland heegan lagaliyay.