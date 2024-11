Waxbarashada Fasalada tooska oo laga joojiyay Beirut iyo nawaaxigeeda

Dowladda Lubnaan ayaa go’aansatey in ay joojiso waxbarashada tooska ah ee fasalada la tagayo iskuulada, macaahidda iyo jaamacadaha, kuwa dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, ee ku yaalla caasimadda Beyruut iyo deegaannada u dhow in laguna beddelo waxbarashada dhanka internetka ah. Waxa kale oo ay go’aansatay in la dooraan karo waxbarashada interenetka illaa dhammaadka sannadka, sababtoo ah “xaaladaha khatarta ah ee hadda jira” ee ka dhashay weerarrada socda ee Israel.

Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Cabbaas Al-Halabi ayaa war qoraal ah oo oo uu saaray oo ay soo werisay wakaaladda wararka ee rasmiga ah ku sheegay in uu go’aansaday in uu “hakiyo waxbaridda fasalka” dhammaan xarumaha waxbarashada ee ku yaalla ” Beirut ee maamulka Beirut, xeebta waqooyiga ee Metn, xeebta Chouf. iyo xeebta Baabda… Isniinta.”

Wasiirka ayaa sharraxay in tallaabooyinkan looga golleeyahay “in la ilaaliyo badbaadada ardayda, shaqaalaha waxbarashada iyo waalidiinta, iyadoo la eegayo xaaladaha khatarta ah ee hadda jira.”