Haashim Dhaqane oo sheegay in loo kiraystay dilkii saddex haween Soomaaliyeed oo lagu dilay Nayroobi

Haashim Dhaqane Muxumed oo eedeysanaha dilalkii horraantii bishaan ka dhacay xaafadda Islii ee magaalada Nayroobi, ayaa sheegay in loo soo kireystay oo loo xilsaaray inuu dilo 3 haween ah.

Sida laga soo xigtay baaritaannada Booliiska Kenya, eedaysanaha ayaa ku andacoonaya in isaga iyo dad kaloo badan ay ku lug lahaayeen dilka Waris Daa’uud, gabadheeda iyo gabadh ay eeddo u ahayd.

Si kastaba ha ahaatee, Haashim Dhaqane, ayaa qirtay inuu kaligiis dilay Deeqa Cabdinuur, islamarkaasna uu jarjaray xubnaha jirkeeda ka hor inta uusan ku tuurin qabuuraha Lang’ata.

Wuxuu sheegay, Deeqo Cabdinuur inay ogayd inuu dilay Warris Daa’uud, Nusayba Cabdi, iyo Aamina Cabdi.

Haashim ayaa shalay oo Jimce ahayd u kaxayay baadhayaal xaqiiqo raadin ah oo baadi goobaya hadhaadiga maydka Deeqa Cabdinoor.

Goobta uu dilku ka dhacay ayaa la sheegay in eedeysanaha uu qirtay in uu ku dilay Gabadha, islamarkaana uu ku daadiyay xubnaha jirkeeda meelo kala duwan oo ka tirsan Qabuuraha.

Horaantii bishaan, waxaa qabuuraha laga helay qeybo ka mid ah jirka bini’aadamka, waxaana booliisku ay sheegeen in qeybo ka mid ah jirka ay wali maqan yihiin.

Qaybaha maqan ayaa ahaa kuwii la raadinayey Jimcihii shalay. Xubnaha jirka ee weli maqan waxaa ka mid ah qeybo ka mid ah gacmaha iyo lugaha.

Markii la soo gaba gabeeyay baadhitaanka, booliisku waxay sheegeen inay awoodi waayeen inay helaan qaybaha jirka ee maqan. Waxaana la rumeysan yahay in ay cuneen waraabayaal ka yimid beerta qaranka ee Nairobi oo ku dhow qabuuraha.

Baadhayaasha ayaa weli baadigoobaya dad kale oo ay daneynayeen kuwaas oo la rumeysan yahay in ay qeyb ka ahaayeen kooxihii dilka geystay, iyadoo midkiiba la sheegay in la siiyay in ka badan 1 milyan oo ah lacagta Shilinka Kenya .

Eedeysanaha ayaa weli ku jira gacanta booliska, waxaana 2-da December la horgeyn doonaa maxkamadda si loo helo tilmaamo dheeraad ah.