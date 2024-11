Taliyaha Ciidamada Israel oo sheegay in Xisbullah ay qiimo badan ku lumineyso dagaalka

Taliyaha Ciidamada Israel, General Herzi Halevi ayaa ku hanjabay inay dardargelin doonaan dagaalka ay ciidamadiisa kula jiraan Xoogaga Ururka Xisbullah.

Taliyaha oo jeediyay hadal uu ku dhiirigelinayay ciidamada ayaa sheegay in aanay Ciidanka Difaaca Israel ka soo saari doonin aagagga ay ka dagaalamayaan ee xuduudda dalka Lubnaan.

Taliyaha ayaa carabka ku adkeeyay in ay sii wadi doonaan dagaalka xuduudda iyo duqaymaha ay diyaaradahooda dagaalka ka wadaan dalkaasi, illaa iyo inta ay ka xaqiijinayaan hadafkooda dagaalka, ee ah in Xisbullah laga fogeeyo xuduudda iyo in Israeliyiinta reer waqooyiga dib loogu soo celiyo guryahooda.

Taliyaha ayaa ku faanay in cadaadiskoodan militari ay Xisbullah ku lumisay sida uu yiri qiimo aad u badan.

“Xisbullah qiimo aad u badan ayay ku lumisay dagaalka, silsiladeedii ayaa burburtay oo qaar badan oo ka mid ah howlwadeenadeeda ayaa la dilay, waxaana la burburiyay kaabeyaal badan.” Ayuu yiri Taliyaha.

Taliyaha oo la dardaarmayay ciidamada ayaa ku booriyay inaysan u joojin toogashooyinka Xisbullah, taasi bedelkeedana ay tahay inay si qoto dheer ula dagaalamaan, si ay uga adkaadaan.

“Ururkani wuxuu sii wadi doonnaa toogashada, waxaana u baahanahay inaan dagaalka sii wadno, si aan uga mira-dhalino ujeedooyinkeenna dagaalka. Waa inaan si qoto dheer u weerarno Xisbullah, si aan uga adkaano.” Ayuu yiri General Herzi Halevi, Taliyaha Ciidamada Israel.

Jananka oo sii hadlayay ayaa yiri “Waxaan joojin doonnaa dagaalka, marka aan dadkeenna dib ugu soo celino guryahooda waqooyiga Israel.”

Shacabka Israel ayaa ka barakacay deegaanada waqooyiga Israel ee ku teedsan xadka koonfureed ee Lubnaan, ka dib muddo sanad ah oo Xisbullah iyo Israel ay ku lug lahaayeen weeraro gantaalo oo huriyay dagaalka maanta ka soconaya xuduudda. Tirada barakacayaasha Israeliyiinta ayaa korortay, ka dib markii Ciidamada Israel ay 1-dii bishii October hawlgal dhinaca dhulka ah ka bilaabeen deegaanada xuduudda ee Lubnaan, iyagoona halkaasi kula dagaalamaya Xoogaga Xisbullah.

Militariga Israel ayaa riixaya in ciidamadu ay 30km gudaha xuduudda Lubnaan ka dhigaan meel aysan joojin Xisbullah, si deegaanada waqooyiga Israel ee xuduudda ay u noqdaan meel ammaan ah, Israeliyiintana ay dib guryahooda ugu soo laabtaan.

Toddobo 7-aad oo dagaalo xiriir ah ay ka socdaan xuduudda, ma jirto deegaan qura oo la sheegay in Ciidamada Israel ay ka qabsadeen Xisbullah, isla-markaana ay haatan ku sugan yihiin.

Warbaahinta caalamiga ah ayaa toddobaadkii hore warisay in Ciidamada Israel ay ka niyad jabsan yihiin iska caabinta xoogga badan ee Xisbullah.

Warbaahinta Israel ayaa Saraakiisha Militariga ka soo xigatay in dagaalka ay ku waayeen Saraakiil iyo askar badan.

Wakaaladda Wararka Faransiiska ee AFP ayaa qortay in ku dhawaad 50 ka mid ah Ciidamada Israel lagu dilay dagaalka, iyadoo soo xiganeysa saraakiishooda.

Khubarada ka faallooneysa dagaalkan ayaa ku doodeysa in Tel Aviv ay qarineyso xogta dhabta ah ee khasaaraha ciidamadeeda.

Xisbullah ayaa dhawaan sheegtay in tirada askarta ay dagaalka ku dilayaan iyo inta ay Israel qiraneyso ay yihiin wax aad u kala duwan.

Hoggaamiyihii la dilay ee Xisbullah, Hassan Nasrallah ayaa bartamihii sanadkan sheegay in koonfurta Lubnaan ay noqon doonto qabuuraha Ciidamada Israel, haddii Israel ay ciidamadeeda weerar dhinaca dhulka ah ku soo qaadaan dhulkooda.

Talaadadii ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in Taliska Ciidanka Asluubta Israel uu ballaariyay qabuuraha lagu aasayo ciidamada, ka dib markii ay kordheen askarta ku dhimaneysa dagaalada ka socdo Gaza iyo Lubnaan.

Ciidamada Israel ayaa wajahaya dagaalkii ugu adkaa ee ay ka galaan Bariga Dhexe, tan iyo aasaaskii Dowladnimada Israel.