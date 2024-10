Human Rights Watch oo sheegtay in Ciidamada Israel ay xasuuq ka gaysan karaan Lubnaan

Hay’adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in duqaymaha baahsan ee Israel ka waddo dalka Lubnaan ay halis ku yihiin nolosha dadka rayidka ah.

Human Rights Watch ayaa sheegtay in weerarada xagga cirka iyo kuwa dhulka ee Israel ay is hortaagayaan dadka rayidka ah ee isku dayaya in ay noloshooda la baxsadaan.

Qulqulka dadka rayidka ah ee ka cararaya duqaymaha Israel ee gaaraya dalka Suuriya ayaa aad u yaraaday, ka dib markii Militariga Israel ay weerar xagga cirka ah ku burburiyeen waddada la isaga kala gudbo ee xuduudda Lubnaan iyo Suuriya.

Militariga Israel ayaa Jimcihii sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay garaaceen fariisimo ay Xisbullah ku leedahay meel u dhow kontoroolka xuduudda ee Al Masnaa, iyagoo ka hortagaya in hubka Iran laga keeno si qarsoodi ah lagu soo gaarsiiyo Xisbullah.

Human Rights Watch ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in burburka waddadan ay qayb ka tahay waxyaabaha dib u dhigay dadka doonaya in ay isaga barakacaan bariga iyo koonfurta Lubnaan ee dhaca xuduudda ay Lubnaan la wadaagto Israel.

“Duqaymuhu waxay dadka rayidka ah gelinayaan khatar aad u weyn. Waxay sidoo kale ay carqaladeynayaan howlaha gargaarka bani’aadantinimo.” Ayaa lagu yiri bayaanka.

Human Rights Watch ayaa bayaankeeda ku sheegtay “Weerar ay Israel ku qaadday bartilmaameed militari oo sharci ah ayaa laga yaabaa inuu weli sharci darro yahay, haddii la filan karo inuu keeno waxyeelo rayid ah oo ka ballaaran faa’iidada militari ee la filayo.”

Bayaanka ayaa lagu sheegay in Militariga Israel ay mar kasta qarka u saaran yihiin inay gaystaan khasaare ballaaran oo dadka shacabka ah, marka loo eego tirada badan ee dadka rayidka ah ee ku go’doonsan deegaanada ku dhow dhow xuduudda iyo duqaymaha aan loo meel dayeynin ee Israel.

Ciidanka Cirka Israel iyo kuwa ku hubeysan madaafiicda goobta ayaa si ba’an u duqaynaya deegaanadaasi, waana tan keentay in walaac laga muujiyo xasuuqa ay gaysan karto Israel.

Human Rights Watch ayaa Israel ku boorisay in ciidamadeeda ay taxadar badan muujiyaan, si looga fogaado waxyeeleynta shacabka aan hubeysneyn.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu iyo Wasiirkiisa Difaaca Yoav Gallant ayaa ku hanjabay in Israel ay adeegsan doonto awoodeeda, si Israeliyiintii ku barakacay xiisadda xuduudda ay dib ugu soo guryo noqdaan waqooyiga Israel.

Madaxda Israel wax welwel ah kama qabaan in ciidamadooda ay dad rayid ah laayaan, haddii ay aaminsan yihiin inaysan jirin cid kula xisaabtami karta.

Israel ma lahan sawir wanaagsan oo ka tarjumaya inay tahay dowlad ilaalisa xuquuqda aadanaha, waana dowlad aan askarteeda u ciqaabin dembiyada ay gaystaan, haddii ay colaad jirto iyo haddii kaleba.

Waxaa naadir ah in Maxkamadaha Israel ay xukun ku ridaan, haddii ayba dhacdo in askar loo soo xiro xadgudubyo ay u gaysteen dad aan Israeliyiin ahayn.