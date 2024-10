Israa’iil oo Qiratay Khasaaraha garay iyo Hanjabaad Culus oo ay direen

Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, ayaa sheegay in hoggaamiyeyaasha Iran ay sameeyeen “qalad weyn” kadib markii weerar ballaaran oo gantaallo ah lagu qaaday dalkiisa Talaadadii, isaga oo ku goodiyay in ay ka shallaayi doonaan falkaas. Netanyahu wuxuu hoosta ka xarriiqay in weerarka Iran uu yahay mid khatar ah oo keeni doona jawaab xooggan oo ka iman doonta Israa’iil.

Saraakiisha Israa’iil ayaa iyaguna shaaciyay inay dhawaan billaabi doonaan weerarro “aargoosi” ah oo ka dhan ah Iran, kuwaas oo la filayo inay bartilmaameedsadaan xarumaha muhiimka ah ee istiraatiijiga ah ee dalkaas. Bartilmaameedyada weerarrada ayaa la sheegay inay ka mid noqon doonaan goobaha laga soo saaro shidaalka Iran, nidaamyada difaaca cirka, iyo xarumo kale oo muhiim ah. Sidoo kale, weerarradan aargoosiga ah ayaa waxaa ka mid noqon kara dilka hoggaamiyeyaasha muhiimka ah ee Iran. Saraakiishu waxay intaas ku dareen in haddii Iran ay isku daydo inay ka jawaabto weerarrada Israa’iil, Israa’iil ay si buuxda u burburin doonto dhammaan xarumaha Nukliyeerka ee Iran.

Warar kale ayaa tilmaamaya in Mareykanku uu kaalmo ka siinayo Israa’iil weerarka ay qorsheynayso inay ku qaaddo Iran, taas oo la mid ah taageeradii Mareykanka uu hore u siiyay Israa’iil markii ay duqeynta ku dileen hoggaamiyaha kooxda Xisbullah, Xasan Nasrullaah.

Dhinaca kale, magaalada Tel Aviv, oo ah caasimadda Israa’iil, ayaa waxaa ka dhacay weerar toogasho oo ay ku dhinteen 7 qof, halka ugu yaraan sagaal qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Qaar ka mid ah dhaawacyadaas ayaa la sheegay inay yihiin kuwa halis ah. Booliska ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay meel u dhow xarun tareen oo ku taal xaafadda Jaffa ee magaalada Tel Aviv.

Warbaahinta Israa’iil ayaa soo werisay in labada qof ee weerarka geystay ay ka soo degeen tareen rakaab ah ka hor inta aysan weerar toos ah ku qaadin dadkii marayay waddada, iyaga oo toogtay qof marayay iyo mid ilaalo ka hayay xarunta tareenka. Weerarkan ayaa sii kordhiyay xaaladda kacsan ee ka taagan gudaha Israa’iil iyo dibedda, iyadoo ay muuqato in xasaradaha gobolka ay sii cakirnaanayaan.