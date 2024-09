Netanyahu: Israel waxay wajaheysaa maalmo adag oo soo socda

Benjamin Netanyahu, Raysal Wasaaraha Israel ayaa sheegay in maalmaha soo socdo ay noqon doonaan maalmo adag oo Israel soo wajaha, ka gadaal markii ay ballaariyeen dagaalka ay kula jiraan Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan.

Raysal Wasaaraha Israel oo gelinkii dambe ee maanta la hadlay shacabka Israel ayaa uga digay in maalmo adag ay dalka ku soo wajahan yihiin.

Raysal Wasaaraha ayaa hadalkan jeediyay, ka dib markii uu Saraakiisha Ciidamada kula kulmay Xarunta Wasaaradda Difaaca Kirya ee Magaalada Tel Aviv.

“Israel ma sugto inta hanjabaadaha ficil loogu bedelayo, balse taas bedelkeeda ayada ayaa kaga horeyso.” Ayuu yiri Raysal Wasaaruhu, isaga tixraacaya weeraradii ugu dambeeyay ee ay maanta ciidamadoodu ka fuliyeen dalka Lubnaan.

Raysal Wasaaraha Israel ayaa dareensan in Xisbullah aysan joogsan doonin, ayna suurtagal tahay in weeraro kale ay kaga yimaadaan ururada kale ee hubeysan ee gobolka, waana sababta uu u sheegayo in maalmo adag ku soo wajahan yihiin.

Israel ayaa saakay qaadday duqaymo aad u ballaaran, oo ay ku dhinteen in ka badan 300 oo qof, sida ay xaqiijisay Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan, waxayna Israel dadka rayidka ah uga digtay weeraro kale oo soo socda.

“Waxaan ballanqaaday inaan wax ka bedeli doono dheelitirka amniga, dheelitirka awoodda waqooyiga. Taasi waa dhab ahaan waxa aan sameynayno.” Ayuu yiri Netanyahu.

Netanyahu ayaa shacabka Lubnaan ugu baaqay inay u hoggaansamaan farriimaha loo jeedinayo, ee ah in ay isaga fogaadaan goobaha la duqaynayo.

“Digniintan si dhab ah u qaata. Fadlan hadda ka baxsada dhibaatada.” Ayuu yiri Netanyahu oo intaasi ku daray “Marka uu hawlgalkayagu dhammaado, waxaad si nabad ah ugu soo laaban kartaan guryihiina.”

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in Ciidanka Cirka ay garaaceen 800 oo ka mid ah kaabeyaasha militari ee Ururka Xisbullah.

Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan ayaa caawa xaqiijisay in tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay weerarada xagga cirka ah ay gaartay 350 qof, oo ay ku jiraan dumar iyo carruur. Wasaaradda ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in 1,246 kalena ay ku dhaawacmeen weerarada aan loo meel dayin ee maanta ka dhacay koonfurta iyo bariga dalkaasi.

Wasiirka Caafimaadka Lubnaan, Firass Abiad oo mar sii horreysay shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Beirut ayaa sheegay in Israel ay duqeysay isbitaalo, xarumo caafimaad iyo weliba ambalaasyo.

Maanta waxay ahayd maalintii ugu dhiig daadashada badneyd ee Lubnaan, tan iyo markii Xisbullah iyo Israel ay 8-dii October bilaabeen inay duqaymo isku weydaarsadaan deegaanada xuduudda ee labada dal.