Mareykanka oo sheegaya inuu qaadayo tallaabo lagu joojinayo dagaalka Israa’iil iyo Xisbullaah

Mareykanka ayaa sheegay in uu soo bandhigi doono fikrado la taaban karo oo lagu joojinayo xiisadda sii kordheysa ee u dhaxeysa Israa’iil iyo Xisbullah ee Lubnaan marka ay la kulmaan xulafada shirka Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ee New York toddobaadkan.

Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibedda ayaa sheegay in Washington ay rabto inay ku ‘cadaadiso’ qorshayaasheeda qaar ka mid ah dalalka ay isku aragtida yihiin.

Sarkaalkan oo magaciisa qariyay ayaa sheegay in qorshayaashaan ay ku jiraan xulafada xiriirka tooska ah la leh Xisbullaah. Isu imaatinka Golaha loo dhan yahay, oo bilaabmaya galinka dambe ee maanta, waxa uu dhacayaa iyada oo ay taagan yihiin wadahadallada la doonayo in lagu gaaro xabbad joojin ka dhacda Qasa ah iyo cabsi sii kordheysa oo laga qabo in dagaalka sii kordhaya ee u dhexeeya Israa’iil iyo Xisbullaah uu isu badelo dagaal saameeya gobolka oo dhan.