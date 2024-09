Shir madaxeedka Shiinaha iyo dalalka Afrika oo Maanta Beinjing ka furmaya

Waxaa maanta magaalada Beijing, ee Caasimadda Shiinaha, ka furmaya shir madaxeedka Shiinaha iyo dalalka Afrika, kaas oo la filayo in lasoo gabagabeeyo lixda bishan September. Shirkan, oo ah mid muhiimad weyn leh, ayaa diiradda lagu saari doonaa iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, iyo horumarinta tiknoolojiyadda.

Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping, ayaa la filayaa inuu ku dadaalo sidii uu madaxda Afrika ugu qancin lahaa in ay suuqyo u noqdaan wax soo saarka Shiinaha, gaar ahaan baabuurta korontada ku shaqeysa iyo alaabaha kale ee tiknoolojiyadda casriga ah. Shiinaha oo ah waddan ku hormaray dhinaca tiknoolojiyadda ayaa doonaya inuu sare u qaado xiriirka ganacsi ee kala dhaxeeya dalalka Afrika, si loo ballaariyo suuqyada alaabtiisa iyo inuu xoojiyo saameyntiisa dhaqaale ee Qaaradda.

Dhanka kale, madaxda dalalka Afrika ayaa iyagana la filayaa inay shirka la tagaan qorshayaal cadcad oo ay Shiinaha uga dalbanayaan in uu kordhiyo maalgashigiisa Afrika. Waxay doonayaan in maalgashiyadaasi ay ku lug yeeshaan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, kor u qaadista wax-soo-saarka gudaha, iyo in la xoojiyo ganacsiga u dhexeeya labada dhinac. Afrika oo hodan ku ah kheyraad dabiici ah, ayaa sidoo kale raadinaysa in Shiinaha uu noqdo mid ka mid ah dadyowga ugu waaweyn ee iibsada wax-soo-saarkeeda, si loo xoojiyo dhaqaalaha qaaradda.

Shirka ayaa noqon doona madal muhiim ah oo labada dhinac ay ku gorfeyn doonaan mustaqbalka iskaashiga istiraatijiyadeed ee ka dhaxeeya Shiinaha iyo Afrika, iyada oo labada dhinac ay ka rajeynayaan in ay kasoo baxaan heshiisyo miro-dhal ah oo u adeegaya danaha labada dhinac.