Xamaas oo iska horkeentay madaxda iyo shacabka Israel

Ururka Xamaas ayaa si adag isaga fogeeyay eedeymo uga yimid Miitariga Israel, oo ku aaddanaa in ay iyagu dileen 6-da qof ee Israeliyiinta ee meydadkooda Sabtidii laga helay deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza. Mid ka mid ah dadkan ayaa haystay dhalashada Mareykanka.

Afhayeenka Militariga Israel, Daniel Hagari ayaa Warbaahinta u sheegay in dadkaasi oo ka mid ahaa Israeliyiintii lagu qafaashay weerarkii October 7-deedii ay si xun u dileen Xoogaga Xamaas, ka hor inta aanay ciidamadu gaarin god dhulka hoostiisa ah oo lagu haystay, warkaas oo Xamaas ay gaashaanka u daruurtay.

Ezzat Al-Rishq oo ka tirsan Xafiiska Siyaasadda Xamaas ayaa Axaddii sheegay in dadkaasi ay ku dhinteen gacanta Ciidamada Israel, la haysteyaasha weli nool-na ay halis ugu jiraan inay ku baxaan weerarada indha la’aanta ah ee ay Miliariga Israel ka wadaan Marinka Gaza.

Ezzat Al-Rishq ayaa warsaxaafadeed ku sheegay haba yaraatee inaysan jirin sabab ay maanta Xamaas u dili karto amaba u dhibaateyn karto maxaabiista ay ku gorgortameyso, si loogu soo sii daayo dadka kaga xiran xabsiyada Israel.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu oo hadlay ayaa sheegay in Israel aysan nasan doonin, illaa caddaaladda la horkeeno kuwii ka dambeeyay buu yiri dilkooda.

Intaasi ka dib shacabka Israel oo carro xoog leh ka muujiyay hadalka Raysal Wasaare Netanyahu ayaa isugu soo baxay Magaalooyinka Israel, iyagoona ka dhigay mudaaharaad ay ku cambaareynayaan xukuumaddiisa.

In ka badan 500,000 oo qof ayaa ka qayb qaatay mudaaharaadka looga soo horjeedo in halis la geliyo nolosha dadka weli lagu haysto gudaha Marinka Gaza.

Dibadbaxayaasha oo ay qayb ka ahaayeen qoysaska, ehelada iyo saaxiibada la haysteyaasha ayaa si dhab ah u qaatay warka Xamaas, iyagoona sheegay in Xamaas aan looga baran wax been ah.

Mudaaharaadkan oo ka weynaa kuwii horey uga dhici jiray Israel ayay meelaha qaarkood isku dhaceen Ciidamada Booliska iyo dibadbaxayaasha. Booliska ayaana sheegay in Magaalada Tel Aviv lagu xiray 29 qof, kuwaa oo ku lug lahaa weerarada askarta.

Dibadbaxayaasha ayaa dalbaday in si degdeg ay xukuumadda u aqbasho heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis is dhaafsiga, si ay u suurtagasho in iyagoo nool la haysteyaasha ay dib ugu soo laabtaan guryahooda.

Ururada Shaqaalaha Israel ayaa ku baaqay in Isniinta maanta ah shaqo joojin laga sameeyo dalka oo dhan, si xukuumadda loogu cadaadiyo in ay aqbasho heshiiska xabad joojinta.

Wasiirka Maaliyadda Israel, Bezalel Smotrich oo ka mid ah Wasiirada asxaabta midigta fog ku metala xukuumadda uu Netanyaho hoggaamiyo ayaa Xeer Ilaaliyaha Guud ee Israel, haweeneyda lagu magacaabo Gali Baharav-Miara ka codsaday inay soo saarto amar degdeg ah, oo looga hortagayo shaqo joojintan.

Smotrich ayaa ka mid ah Wasiirada xagjirka ah ee Netanyahu ka hortaagan in uu qaato heshiiska xabad joojinta Gaza, haddii kalena ay ridayaan xukuumadda wadaagga ah. Xukuumadda Netanyahu ayaana ku tiirsan isbahaysiga midigta fog.

Mudaaharaadkan ayaa noqonayo kiisii ugu ballaarnaa ee laga qabto gudaha Israel, tan iyo markii uu bilowday dagaalka Marinka Gaza.