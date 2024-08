QM iyo Midowga Yurub oo ka horyimid hawlgalka Israel ee Daanta Galbeed

Qaramada Midoobey iyo Midowga Yurub ayaa ka soo horjeestay hawlgalka ballaaran ee ay Ciidamada Israel ka wadaan Magaalooyinka Daanta Galbeed qaarkood.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres ayaa walaac ka muujiyay hawlgalka militari ee ka socdo Daanta Galbeed.

Xoghayaha ayaa ku baaqay in Israel ay si degdeg ah u joojiso hawlgalkeedan Daanta Galbeed, isagoona cambaareeyay dhimashada dadka rayidka ah ee ay carruurta ku jiraan.

Guterres ayaa Israel ugu yeeray in ay u hoggaansanto sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo inay waajib iska saarto ilaalinta dadka rayidka ah.

Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, Stephane Dujarric oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in isku dhacyada joogtada ah ee labada dhinac lagaga gudbi karo in la soo afjaro gumeysiga.

Afhayeenka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhinacyadu ay ku soo laabtaan hannaan siyaasadeed oo macno leh, oo lagu dhisi karo buu yiri xal laba dowladood ah.

“Qaramada Midoobey waxay sii wadi doontaa inay la shaqeyso dhammaan dhinacyada, si loo raadiyo in xaaladda hadda jirta la dejiyo, lana horumariyo xasilloonida gobolka.” Ayuu yiri Afhayeenku.

Dhanka kale Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub, Josep Borrell ayaa ka digay colaadda ay Israel ku fidineyso Daanta Galbeed.

Josep Borrell ayaa Israel ugu baaqay inay joojiso duulaankeeda Daanta Galbeed iyo inaysan uga sii darin xaaladda adag ee ka jirta dhulka Falastiiniyiinta, oo Gaza ay ugu horreyso.

Mr. Borrell ayaa sheegay inaanan loo baahneyn mid la mid ah burburka baaxadda leh ee lagu arkay Marinka Gaza.

Israel Katz, Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel ayaa sheegay in Ciidamada Militariga ay Daanta Galbeed ka wadaan hawlgal ka dhan ah argagixisada ay taageerto Iran.

Wasiirka ayaa tilmaamay in ay waajib tahay in Israel ay wax ka qabato khatarta ka jirta Daanta Galbeed, isagoona Iran ku eedeeyay in ay hubka si qarsoodi ah ku soo geliso dhulka la haysto.

Ciidamada Israel oo gudaha ugu jira Magaalooyinka Jenin, Tulkarm iyo Tubas ayaa halkaasi kula dagaalamaya dhaqdhaqaaqa iska caabinta.

Israel ayaa korontada iyo biyaha ka jartay labada magaalo ee Jenin iyo Tulkarm, iyadoona xanibtay dhaqdhaqaaqa shaqaalaha caafimaadka iyo isbitaalada.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in hawlgalka socdaa uu yahay mid lagaga hortagayo kooxaha argagixisada.

Hawlgalka ayaa lagu dilay 12 qof oo Falastiiniyiin ah, halka 20 kalena lagu dhaawacay, sida ay sheegtay Wakaaladda Wararka Falastiiniyiinta ee WAFA.

Waa hawlgalkii ugu weynaa ee ay Israel ka sameyso Daanta Galbeed ee la haysto, muddo labaatan sano ah.