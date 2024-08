Qaxootiga iyo barakacayaasha Africa oo beylah u ah cudurka Busbuska

Hay’adaha Qaramada Midoobay ayaa ka digaya in qaxootiga iyo bulshooyinka soo barakacay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo dalalka kale ee Afrika ee uu gaaray cudurka halista ah ee Busbuska Daanyeerka ay halis ugu jiraan in ay cudurka qaadaan ama ay u dhintaan sababo la xiriira xerooyinka ay ku jiraan oo dayacan dartood.

Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay in ugu yaraan 42 xaaladood oo looga shakisan yahay Busbuska ama mpox laga helay dadka qaxootiga ah ee ku nool gobolka Koonfurta Kivu ee Jamhuuriyadda Dimoqraadihga Congo, oo ka mid ah gobollada uu sida daran u saameeyay cudurka.

Kiisaska la xaqiijiyay iyo kuwa looga shakisan yahay ee nooca cusub ee clade 1b ayaa sidoo kale laga diiwaan geliyay qaxootiga ku sugan xeryaha dalalka Congo iyo Rwanda.

Dr. Allen Maina oo ka mid ah saraakiisha sare ee dhanka caafimaadka ugu qaabilsan UNICEF ayaa sheegay, in ay u baqayaan barakacayaasha Congo oo lagu qiyaasay in ka badan 7 milyan oo ruux. Wuxuu sheegay in xerayaha qaxootita iyo barakacayaasha uu si fudud ugu faafi karo cudurka, sababo la xiriira tirada dadka oo aad u badan.

Ku dhawaad laba todobaad ka hora ayay WHO ku dhawaaqday in cudurka Busbuska Daanyeerya ee loo yaqaano Mpox uu halis caafimaad oo weyn uu ku yahay caafimaadka dunida, kaddib marki xanuunka laga helay ilaa 11 waddan oo Africa ah.