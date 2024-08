Hay’adda Amnesty oo dalbatay in la baaro dembiyada Israel ee Gaza

Hay’adda Xuquuqul Insaanka ee Amnesty International ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo dembiyada dagaal ee ay Israel ka gaysatay Marinka Gaza.

Hay’adda ayaa si gaar ah u codsatay in baaritaan lagu sameeyo weerarkii xagga cirka ahaa ee ay Israel 26-kii bishii May ku qaadday xeradii dadka barakacayaasha deganaayeen ee xaafadda Tel Al-Sultan ee galbeedka Rafah. Duqayntaasi ayaa waxaa ku dhintay 45 qof, tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Dhibaneyaasha ayaa u badnaa hooyooyin iyo carruur.

Weerarkan oo ka dhacay meel u dhow Xarunta Saadka ee Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta (UNRWA) ayaa dhaliyay carro caalami ah, iyadoona si kulul loogu cambaareeyay Israel.

Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo fadhi degdeg ah ka yeesay weerarkaasi ayaa taageeray amarkii 24-kii bishii May ka soo baxay Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ah ee ICJ, kaas oo Israel looga dalbanayay in ay si degdeg ah u joojiso weeraradeeda Rafah, balse ay dhegaha ka fureysatay.

Israel ayaa horaantii bishii May weerar dhinaca dhulka ah ku qaadday bariga Rafah, iyadoo Mareykanka, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobey ay ka dalbanayeen inaysan halkaasi weerarin, sababtu tahay iyadoo loo tixgelinayay aag bani’aadantinimo, bacdamaa ay ku barakaceen inta badan dadka reer Gaza.

Amnesty International ayaa hadda codsaneysa in si madaxbanaan loo baaro hubka ay Israel u adeegsatay weerarkaasi, kaas oo si aan kala sooc lahayn loogu laayay dadkii ku sugnaa xerada galbeedka Rafah.

Amnesty waxay sheegtay in ay aqoonsatay afar dagaalyahan oo lagu dilay weerarka, balse waxa ay su’aal gelisay sheegashada Israel, ee ah in ay adeegsatay gantaalka ugu yar ee ay ridi karaan diyaaradaheeda dagaalka, iyadoona sheegtay in weerarku uu u muuqday mid aan loo meel dayin.

Amnesty ayaa xaqiijisay in ay heshay caddeymo muujinaya in diyaaradaha Israel ay soo rideen bam uu culeyskiisu yahay 113kg (249 rodol) ama GBU-39s, kaas oo ay ka dhashaan jajabyo biro ah oo boqolaal mitir wax ka dila.

Hay’adaha Xuquuqul Insaanka ee Amnesty International iyo Human Rights Watch ayaan baaritaan madaxbannaan ku samayn karin waxa ka socda Gaza, sababo ku aaddan go’doominta daran ee Israel, balse xogaha mararka qaarkood, sida qarsoodiga ah loogu gudbiyo ayaan ka reebeen inay bannaanka keenaan caddeymo dhif ah.

Golaha Ammaanka oo ah hay’addii ugu sarreysay Qaramada Madoobey ee dhanka fulinta ayaa ku guuldareystay in ay xal u helaan gumaadka ay Israel ka waddo Marinka Gaza.

Golahan ayay fadeexad ka qabsatay jawaab la’aantooda dembiyada ay Israel ka gaysaneyso Marinka Gaza. Golaha ayaa ku fashilmay in ay go’aan ka gaaraan jebinta joogtada ah Israel ee shuruucda caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo kan dagaalka.

Istiraatiijiyadda Israel ee dagaalkeeda Gaza ayaa waxaa xudun u ah dilka dadka rayidka ah iyo gaajeysiintooda, si ay culeys ugu saarto kooxaha wax iska caabinta, uguna gaarto guusheeda dagaalka.

Israel ayaa Gaza u weerartay burburinta cududda militari ee Xamaas, dib u soo celinta Israeliyiintii lagu qafaashay weerarkii October 7-deedii iyo inaysan Gaza mustaqbalka khatar amni ku noqon Israel. In ka badan 10 bilood oo dagaal ah, Israel ayaan weli xaqiijin ujeedooyinkeedii dagaalka.

Tan iyo markii uu dagaalku bilowday, Ciidamada Israel ayaa dilay in ka badan 40,435 qof oo dad rayid ah, halka 93,534 kalena ay dhaawaceen, sida ay xaqiijisay Wasaaradda Caafimaadka Gaza.

Israel ayaa loo badinayaa in aan loo ciqaabi doonin dembiyada ay weli ka waddo dhulka ay sida weyn u go’doomisay, marka aad eegto in Mareykanka uu gadaal ka taagan yahay, ha yeeshee tani macnaheedu ma ahan inaysan noqoneyn dowlad go’doon ah, marka aad milicsato carrada xoogga leh ee bulshada caalamka iyo dowladaha diidan dhiigga ay daadineyso.

Israel ayaa dagaalkan ku weyday xiriiro ganacsi iyo wax is dhaafsi ku dhisnaa, oo ay la lahayd dowlado badan oo caalamka ah.