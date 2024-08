Daadad dad badan ku dilay dalka Sudan

Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, fatahaad uu sameeyay biyo xireen weyn oo ku yaalla bariga Sudan ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 30 ruux oo ka mid ah dad ku nool ilaa 20 tuullo, arrintan oo uga sii dareysa masiibada dagaalka sokeeye ee Sudan.

Roobab mahiigan ahaa oo aaggaasi ka da’ay ayaa sababay in uu karkaarrada jabsado Biyo-xireenka Arbaat oo 40 km dhanka waqooyi uga beegan magaalada Port Sudan, oo hadda si ku meel gaar ah ugu shaqeyaan madaxda dowladda, diblamaasiyiinta iyo hey’adaha gargaarka, isla markaana ay ku nool yihiin boqollaal kun oo ruux oo ay colaadugu soo barakiciyeen.

Madaxa waaxda biyaha ee gobolka ku yaalla Badda Cas, Cumar Cisa Harun ayaa sheegay in deegaannada ay fatahaaduhu ka dhaceen aanan la aqoonsan karin hadda. Wuxuu kaloo sheegay in korontada adeeggii biyaha ay meesha ka baxeen.

Mid ka mid ah dadki ugu horreeyay ee goobta u gurmaday ayaa sheegay in la la’yahay dad gaaraya 150 ilaa 200 oo qof.

Hey’adaha maxalliga ah ayaa ka digaya in ay dhici karto in khasaaraha uu aad uga xoog badanyahay inta hadda lasoo wariyay.