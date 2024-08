Wada hadalo aan caadi ahayn oo maanta ka dhacaya Qaahira

Ururka Xamaas iyo Maamulka Israel ayaa maanta lagu wadaa in ay wada hadalo aan caadi ahayn ku yeeshaan Magaalada Qaahira, si loo soo afjaro colaadda Marinka Gaza, maxaabiistana la isku dhaafsado.

Inkastoo wufuudda Xamaas iyo Israel aysan si toos ah isku horfariisan doonin, haddana dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ee Masar iyo Qatar ayaa labada dhinac u kala gudbin doona waxyaabaha ay ku gorgortamayaan.

Wafdiga Xamaas oo Sabtidii gaaray dalka Masar ayaa waxay ka dambeysay, ka dib markii ay martiqaad ka heleen dowladaha wada dadaalada dhexdhexaadinta.

Khalil Al-Hayya oo hoggaaminaya wafdiga Xamaas ayaan aqbali doonin wax aan ahayn in la dhaqangeliyo qodobadii ay iyaga iyo Israel isku afgarteen 2-dii bishii July, sida uu sheegay Ezzat Al-Rishq oo ka tirsan Xafiiska Siyaasadda Xamaas.

“Xamaas waxay diyaar u tahay inay dhaqangeliso wixii lagu heshiiyay 2-dii July.” Ayuu yiri Ezzat Al-Rishq oo Israel ugu yeeray inay ku adkeysato mowqifkeedii hore, isla-markaana ay joojiso isku dayada ay ku carqaladeynayso fulinta heshiiska.

Xamaas ayaa ku gorgortameysa in si buuxda loo soo afjaro dagaalka, in Ciidamada Israel ay banneeyaan qaybaha ay kaga sugan yihiin Marinka Gaza iyo inay iyagu soo qoran doonaan magacyada maxaabiista ay doonayaan in laga sii daayo xabsiyada Israel.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu oo xukuumaddiisa ay hoggaanka u hayaan Wasiirada xagjirka ah ee axsaabta midigta fog ayaa dhinacooda ku gorgortamaya in Ciidamada Israel ay ku sii nagaadaan Philadelphi Corridor oo ku taala xadka Marinka Gaza & Masar iyo halka lagu magacaabo Netzarim, oo ah goobta ay Militariga Israel ku xadidayaan isu socodka koonfurta iyo waqooyiga Marinka Gaza.

Masar, Mareykanka iyo Qatar ayaa ka shaqeynaya in laga gudbo is mari-waaga u dhaxeeya labada dhinac, si loo dhameystiro heshiiska xabad joojinta iyo sii deynta maxaabiista.

Saddexdan dal ayaa dhinacyada ku boorinaya in laga faa’iideysto wareeggan ugu dambeeya ee wada hadalada, oo noqon kara fursaddii ugu dambeysay ee ay heshiiska ku gaari karaan.

Wararka ayaa sheegaya in Maamulka Madaxweyne Joe Biden uu cadaadiska ku kordhinayo Raysal Wasaare Netanyahu, si looga hortago in gobolku uu isla qarxo.

Madax adeyga Netanyahu iyo xisbiyada isbahaysiga la ah xukuumaddiisa ayaa waxay wiiqeysaa dadaalka uu Mareykanku ku bixinayo in heshiis la gaaro.

Warbaahinta caalamiga ah ayaa ku warameysa in hirgelinta heshiiska xabad joojinta uu gobolka ka badbaadin karo colaadda uu la foolanayo.

Sida Mareykanka iyo Israel ay u wajahaan wada hadalada xabad joojinta Gaza ayaa go’aamin karta inay guuleystaan iyo in kale.

Indhaha caalamka oo dhan ayaa ku sii jeeda heshiiska ay suurtagalka tahay in lagu gaaro Caasimadda Qaahira.