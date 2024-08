Wafdiga Israel uga qaybgelaya wada hadalada oo gaadhay dalka Masar

Wafdiga Israel ku metelaya wada hadalada xabad joojinta Gaza ayaa xalay gaaray Magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar.

Warbaahinta afka Maamulka Israel ku hadasha ee KAN ayaa sheegtay in wafdigu ay ka deggeen Caasimadda Qaahira, si ay uga qaybgalaan wada-xaajood horseedi kara heshiis la isku dhaafsanayo maxaabiista oo lala galo Xamaas.

“Wafdiga Israel ayaa gaaray Qaahira, iyada oo ujeedadu tahay in la sii wado wada-xaajoodyada heshiis la isku weydaarsan karo maxaabiista.” Ayay ku warantay KAN.

Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaan weli si rasmi ah uga hadlin, haddii wada hadalada ay dhammaadka toddobaadkan ka sii socon doonaan Qaahira iyo haddii kaleba, inkastoo horey loo qorsheeyay in wareeg kale oo wada hadalo ah ay ka qabsoomaan dalka Masar, ka dib wada hadaladii toddobaadkii hore ka dhacay dalka Qatar.

Dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ayaa 16-kii bishan soo bandhigay hindise cusub, kaas oo ay sheegeen inuu sahli karo in la gaaro heshiis xabad joojineed iyo in maxaabiista la is dhaafsado.

Ururka Xamaas ayaa qaadacay wada hadalada nabadda, illaa iyo inta ay Israel ka aqbaleyso xabad joojin waarta iyo inay ciidamadeeda kala baxeyso Marinka Gaza oo dhan.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa ku adkeysanaya in ciidamadiisu ay ku sii sugnaan doonaan Philadelphi Corridor iyo koonfurta Gaza.

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden oo habeenkii Arbacada khadka teleefanka kula hadlay Hoggaamiyaha Israel ayaa u sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay xabad joojin ka dhaqangasha Marinka Gaza, inkastoo Netanyahu uu ka cago-jiidayo in uu aqbalo dhameystirka heshiiska xabad joojinta.

Haddii aan la helin tanaasulka lagama maarmaanka u ah heshiiskan ayaa waxay taasi wiiqi doontaa dadaaladii caalamiga ahaa ee lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka Gaza.