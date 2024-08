Qarax ka dhacay Tel Aviv

Laamaha amniga Israel ayaa baaraya qaraxan oo xalay ka dhacay Magaalada Tel Aviv, gaystayna khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.

Hay’adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya baaritaanka qaraxan, oo sida la sheegayo ka dhashay boorso uu nin dhabarka ku sitay, isla-markaanan lugeynayay Waddada Lehi ee koonfurta Tel Aviv.

Taliyaha Booliska Tel Aviv, Peretz Amar oo Warbaahinta kula hadlayay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in qofka dhintay ay u tixgelinayaan shakhsigii ka masuulka ahaa qaraxaasi.

“Way adag tahay in la aqoonsado jirkiisa. Waan ognahay inuusan ahayn qof rayid ah oo aan waxba galabsan, laakiin uu yahay qof sitay walxaha qarxa.” Ayuu yiri Taliyaha.

Taliyaha ayaa yiri “Wuxuu noqon karaa weerar argagixiso, wuxuu kaloo noqon karaa fal dembiyeed.”

Illaa iyo hadda ma cadda in qaraxu loo qarxiyay si ku talagal ah iyo inuu shil ahaa, iyadoo Taliyaha Booliska Tel Aviv uu sheegay in baaritaanka socda lagu ogaan doono, sida ay wax u dhaceen iyo ujeedadii ka dambeysay in qarax lagu la dhex lugeeyo bulshada.

Taliyaha ayaa xusay in qof kale oo waddada marayay uu ku dhaawacmay qaraxa, kaas oo dhaawaciisu aanu halis ahayn.

Qofka dhaawaca ah ayaa loo qaaday isbitaalka, ka dib markii uu firir ka soo gaaray qaybaha hoose ee jirkiisa, sida uu Taliyuhu sheegay.

Booliska ayaa goobta soo gaaray oo xiray, ka dib markii ay heleen daraasiin wicitaano ah oo loogu sheegayo in qarax xoogan uu ka dhacay Waddada Lehi.

Qaraxan ayaa imanaya, iyadoo laamaha amniga ay muujinayaan feejignan dheeri ah, xilligan oo ay sii kordheyso xiisadda gobolka ee ka dhalatay dagaalka Marinka Gaza iyo dilkii dhawaan Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyeh loogu gaystay Magaalada Tehran.