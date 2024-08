Ma jirto meel hadhay, xaalad cakiran oo ka jirta Marinka Gaza

Ciidamada Israel ayaa isku dayaya in ay culeyska ku kordhiyaan shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool Marinka Gaza, iyagoo sii wada barakacinta khasabka ah ee dadka rayidka ah.

Taliska Militariga Israel ayaa dadka rayidka ah ku khasbaya in ay ka guuraan goobaha ay gabaadka ka dhiganayaan, haddii kalena ay bartilmaameed noqon doonaan.

Israel ayaa hadda barakacintii ugu dambeysay ka waddo galbeedka deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Marinka Gaza, waana xilli ay labadii toddobaad ee ugu dambeysay ay barakacin xoog ah ka sameysay bariga iyo koonfurta Khan Yunis.

Iyadoo koonfurta iyo bartamaha Marinka Gaza ay xaalad adag ka jirto ayay haddana Israel sii waddaa tallaabooyinkeeda ay ku hujuumeyso shacabka aan hubeysneyn ee degan waqooyiga Marinka Gaza.

Ciidanka Cirka Israel ayaa xoojinaya duqaymahooda waqooyiga Marinka Gaza, si ay shacabka ugu cadaadiyaan in ay banneeyaan guryahooda iyo goobaha kale ee ay gabaadka ka dhiganayaan.

Xamaas ayaa mar sii horreysay ka hortimid barakacinta khasabka ah ee ay Israel ku sameynayso dadka rayidka ah, xilli aanay jirin meel ammaan ah.

Wasaaradda Arrimaha Gudaha Gaza ayaa sheegtay in Militariga Israel uu soo bandhigay khariidad ay shacabka ugu sheegayaan waddooyinka ay halkaasi uga soo bixi karaan, si ay u taggaan koonfurta Marinka Gaza.

Wasaaraddu waxay bayaan ay soo saartay ku sheegtay inaanay shacabku ku kadsoomin khariidadaasi, isla-markaana aysan jirin marino ammaan ah. Wasaaraddu waxay dadka rayidka ah uga digtay dhagarta Israel, waxayna kula talisay inay ku nagaadaan meelaha ay degan yihiin.

Ciidamada Israel ayaa lagu eedeeyay inay dileen tobanaan qof oo barakacayaal ah, xilli ay isku dayayeen in ay u gudbaan dhinaca koonfurta Marinka Gaza.

Wararka ayaa sheegaya in dad ay dhaawaceen Ciidamada Israel ay dhiigbax ugu dhinteen waddada, waana tan hadda ay Xamaas uga digeyso shacabka.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in Ciidamada Israel ee ku sugan Netzarim ay dilayaan shacabka doonaya in ay halkaasi maraan, si ay u taggaan dhinaca koonfurta. Netzarim waa goob ay Ciidamada Israel ku xadidayaan isu socodka koonfurta iyo waqooyiga Marinka Gaza.

Casey Harrity oo ka tirsan Shaqaalaha Hay’adda Save the Children ee ka hawlgala Marinka Gaza ayaa sheegtay in inta badan ay dadku ku nool yihiin bannaanada, isla-markaana aysan haysan meel ammaan ah oo ay aadaan.

Muddadii uu dagaalku socday, dadka reer Gaza waxay la kulmeen barakac aan kala joogsi lahayn, sababo ku aaddan nooca dagaal ee ay Israel waddo, kaas oo baalmarsan shuruucda caalamiga ah.

Dhammaan hay’adaha caalamiga ah waxay ka marqaati kaceen inaysan jirin meel hartay oo la tago, shacabkuna ay wajahayaan nolol silic iyo rafaad badan, raashiin iyo biyo la’aan. Tallaabooyinka ay hadda Israel qaadeyso ayaa ah kuwo ay uga sii dareyso xaaladda quusta ah ee shacabka aan waxba galabsan.

Qaramada Midoobey waxay sheegtay in qof kasta oo ku nool Marinka Gaza lagu khasbay in uu qaxo, qof kastana uu qaxay dhowr jeer.

In ka badan 10 bilood oo dagaal xiriir ah uu ka socday Marinka Gaza, tirada dadka rayidka ah ee la dilay ayaa gaartay 40,005 qof, kuwaa oo u badan haween iyo carruur.

Dagaalkan ayaa ah mid si aan kala sooc lahayn loogu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah, sida ay qireenba Saraakiisha Qaramada Midoobey ee ka hawlgala Marinka Gaza.

Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta (UNRWA) ayaa sheegtay in la burburiyay afar ka mid ah shantii iskuul ee ku yaala Marinka Gaza, tanina ay calaamad u tahay inaysan jirin meel lagu badbaadi karo.

Hay’adda ayaa Israel ku eedeysay in ay halis gelineyso nolosha in ka badan laba milyan oo qof oo ku nool dhulka go’doonsan.

Philippe Lazzarini, Madaxa Hay’adda UNRWA ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dhimashadu ay ka badan tahay tirada ay Khamiistii baahisay Wasaaradda Caafimaadka Gaza.

“Si kasta oo loogu murmi karo tirada, ma jiro khilaaf ku saabsan dhibaatada baaxadda leh.” Ayuu yiri Madaxa Hay’adda UNRWA.

Waxa kaloo uu yiri “Tani waa natiijo toos ah oo ka dhalatay guul darrada hareysay in xabad joojin la gaaro. Inta badan dadka la dilay waa haween iyo carruur. Dadka la dilay waxaa ka mid ah in ka badan 200 oo xubnood oo ka tirsan kooxda UNRWA, in ka badan 100 saxafi iyo shaqaale caafimaad oo aad u badan.”

Philippe Lazzarini ayaa xalay ku baaqay “Mar kale iyo mar kale waxaan ku baaqaynaa xabad joojin, in la sii daayo la haysteyaasha, gargaarka oo la fasaxo iyo ilaalinta dadka rayidka ah.”

Madaxda Israel ayaa dhegaha ka fureysanaya baaqyada caalamiga ah ee looga dalbanayo inaysan ciidamadooda bartilmaameedsan shacabka iyo kaabeyaasha rayidka.

Israel waa maamulka keliya ee dowlad illaa ka dowlad aan lahayn sawir wanaagsan oo dhanka xuquuqul insaanka ah.