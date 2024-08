“Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisa fadhiidka ahi Ethiopia badda ay doonayso uma hayaan” Mustafe Cabdi Ciise (Shiine)

Heshiiskani waa mid u taagan baahida labada dhinac ee galay, Ethiopia maaha mid doonaysa bad uun ee waxa runtu tahay in ay saldhig ka doonayso badda cas ama badda gacanka cadmeed oo ah marin muhiim u ah isku socodka dalalka adduunka.

Kooxda Xasan Sheekh in badan ayay ku celceliyeen in ay Ethiopia u ogol yihiin deked iyo weliba saldhig millateri haddii ay xageeda soo maraan, taasi oo aanu Abiy Ahmed dheg jalaq u siin, maadaama uu ogyahay in aanay Kooxda Muqdisho bixin karin marinka gacanka cadmeed ee dhaca Somaliland.