Wasiirka Arrimaha Dibadda Jordan oo booqasho naadir ah ku tegay Iran

Wasiirka Arrimaha Dibadda Jordan, Ayman Safadi ayaa Axaddii booqasho naadir ah ku tegay dalka Iran, si uu isugu dayo in ay dowladda dalkaasi ka baaqsato weerarka ay damacsan tahay inay kaga aargudato Israel.

Wasiirka ayaa shalay galab la kulmay Madaxweynaha cusub ee Iran, isaga oo ka codsaday in la joojiyo weerarkan ay ku howlan yihiin, si Bariga Dhexe looga badbaadiyo xiisadda sii kordheysa oo cawaaqib ba’an gobolka ku yeelan karta.

Telefishinka afka Dowladda Iran ku hadla ee Press TV ayaa sheegay in Madaxweyne Masoud Pezeshkian uu Wasiirka Arrimaha Dibadda Jordan u sheegay in dilka ay Israel gudaha Iran ugu gaysatay Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyeh uu ahaa khalad weyn, isla-markaana aanu noqon doonin mid bilaa jawaab ah.

Wararka ayaa sheegaya in Wasiirku uu isku dayay in uu Madaxweynuhu ka dhaadhiciyo inaanan looga sii darin xaaladda gobolka, ha yeeshee uu Madaxweyne Pezeshkian uu carabka ku adkeeyay inaanay dowladdiisu ka laaban doonin in ay qaaddo tallaabooyin ay ku ilaalineyso sharafta, karaamada iyo madaxbannaanida dalka.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Jordan ayaa sidoo kale la kulmay Kusimaha Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Ali Bagheri Kani, kaas oo uu si dhow uga la hadlay in la dejiyo xaaladda gobolka.

Geba-gabadii kulanka, labada dhinac ayaa si wadajir ah Warbaahinta ugu la hadlay Magaalada Tehran, iyadoo Ali Bagheri uu ku celiyay in Iran ay dhab ka tahay inay ka aargudato Israel.

Ayman Safadi, Wasiirka Arrimaha Dibadda Jordan ayaa dhankiisa sheegay in booqashadiisa Iran ay daaran tahay, sidii hoos loogu dhigi lahaa xaaladda halista ah ee gobolka iyo sidii ay Amman iyo Tehran u hagaajin lahaayeen xiriirkooda.

Cilaaqaadka labada dal ayaa xumaaday, ka dib markii Jordan ay ku eedeysay maleeshiyaad ay Iran taageerto oo ka hawlgala Suuriya inay ka shaqeynayaan inay waxyaabaha maanka-dooriya soo geliyaan dalkeeda iyo Iran oo Jordan ku eedeysay in ay dhexda ka qabatay gantaalihii ay bishii April ku weerartay dhulka Israel, iyadoo dooneysay inay ka aargudato weerarkii ay 1-dii bishaasi ku qaaadday Qunsuliyadda ay ku leedahay Magaalada Dimishiq.

“Waxaan doonaynaa inaan si dhab oo daacad ah uga wada shaqayno, sidii aan uga gudbi lahayn khilaafaadka labada dal.” Ayuu yiri Wasiir Ayman Safadi.

Wasiirka ayaa yiri “Jordan waxa ay mar walba u taagan tahay difaacidda qaddiyadda Falastiiniyiinta iyo xuquuqda dadka reer Falastiin. Waxa ay cambaareysay gumaysiga Israel ee dhulka Falastiiniyiinta, waxayna diiday dhammaan tallaabooyinka sii kordhaya ee Israel ee caqabadda ku ah in la gaaro amni, xasillooni iyo nabad cadaalad ah.”

Safadi ayaa caalamka u diray farriin ah “Waxaan dalbanaynaa tallaabo wax ku ool ah oo lagu joojinayo gardarrada Israel ee Gaza, si loo joojiyo tallaabooyinka sharci darrada ah ee Israel iyo in la soo afjaro dembiyada ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta, si looga ilaaliyo gobolka oo dhan cawaaqibka ka dhalan kara dagaal goboleed oo saamayn xun ku yeelan doona qof walba. Waxaan rabnaa inaan gobolkeenna ugu noolaano nabad, amni iyo xasillooni, waxaana doonaynaa in colaadda la joojiyo.”

Wasiirka Arrimaha Dibadda Jordan ayaa ka degay Caasimadda Tehran, ka gadaal markii dowladda yar ee Qatar ay ku guuldareystay in ay Madaxda Iran ku qanciso inay joojiyaan diyaargarowga ay ugu jiraan inay garaacaan bartilmaameedyo ku yaala Israel.

Dilkan siyaasadeed ee loo gaystay Hoggaamiyihii Ururka Xamaas ayaa sababi kara cawaaqib aan ciribtiisa la mahdin.