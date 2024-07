Baaq Degdeg ah oo ku Saabsan Difaacida Dimuqraadiyadda iyo Caddaaladda Mudane Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliland,

Taariikhda: 25ka Luulyo 2024

Ku: Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliland

Mawduuca:

Waxaan ku jirnaa xilli taariikhi ah oo muhiim ah oo ku saabsan mustaqbalka waddankeenna. Fadhiga aan caadiga ahayn ee 27ka Luulyo 2024 si loo falanqeeyo codsiga Xeer Ilaaliyaha Guud ee ah in laga qaado xasaanadda xildhibaan Maxamed Abiib ma aha oo kaliya hab-raac sharci ee waa dagaal muhiim ah oo ku saabsan qiyamka iyo aasaaska dimuqraadiyaddeenna.

Maxamed Abiib, oo ah iftiin rajada iyo daacadnimada, ayaa ah mid si dhab ah u metela rabitaanka 4 milyan oo reer Somaliland ah. Dedaalkiisa aan loo aaba yeelin ee ku aaddan hufnaanta, isla xisaabtanka, iyo caddaaladda ayaa ka dhigay difaac xoog leh oo u taagan ilaalinta xuquuqdeenna, xorriyadeenna iyo dimuqraadiyaddeenna. Si kastaba ha ahaatee, mowqifkiisa geesinimada leh ee ka dhanka ah musuqmaasuqa, iyo maamul xumada ayaa u keentay in lagu bartilmaameedsado dacwado sharci oo siyaasadaysan kuwaas oo loogu talagalay in lagu aamusiiyo codkiisa laguna wiiqo waxtarkiisa.

Anagoo ah saaxiibbadiinna iyo shacabkiinna, waxaan idinka codsaneynaa inaad garataan muhiimadda xilligan. Isku dayga lagaga qaadayo xasaanadda Mudane Abiib waa dadaallo cad oo ay wadaan xoogagga ka soo horjeeda dimuqraadiyadda si ay u wiiqaan qiyamka ilaalinaya wakiil kasta oo la soo doortay. Fadhigani ma aha oo kaliya faagidaad sharci oo keliya ee waa dagaal cad u dhexeeya xubnaha dulmi wadayaasha ah ee ku jira dowladnimadeenna iyo difaacayaasha xuquuqdeenna dastuuriga ah.

Waxaan idinka codsaneynaa, idinka oo ilaaliyayaasha dastuurka qaran, inaad si adag u taagnaataan difaaca Maxamed Abiib iyo qiyamka uu matalo. Ficilladiinna fadhigani waxay go’aamin doonaan mustaqbalka dimuqraadiyaddeenna iyo hufnaanta hab-raaca sharciga.

Taageerada weyn ee loo hayo Abiib ee ka timid dadweynaha gobollada Awdal iyo Salel, oo lagu muujiyay mudaaharaadkii dhowaan dhacay, waxay tusaale u tahay difaac xoog leh oo qiyamka dimuqraadiyaddeenna. Farriintoodu waa mid cad: weerar lagu qaado Abiib waa weerar lagu qaaday qof kasta oo reer Somaliland ah oo jecel xorriyadda iyo caddaaladda.

Anagoo ogsoon in indhaha qaranka iyo adduunka ay ku sii jeedaan fadhigan aan caadiga ahayn, waxaan idinka codsaneynaa inaad ku dhaqaaqdaan geesinimo iyo go’aan. Tani ma aha oo kaliya difaacida hal nin; waa difaacida nafta qarankeenna iyo qiyamka aasaaska u ah.

Aan isugu nimaadno, anagoo ad-adag oo aan ka laba-labaynin, si aan u hubinno in codka shacabka, oo ay ku jiraan wakiilada sida Maxamed Abiib, aan waligeed la aamusin.

Mahadsanidin,

Abdi Jama – – abdi.jama@gmail.com

Muwaadin u taagin Ilaalinta Caddaaladda iyo Dimuqraadiyadda

Muwaadin walaacsan.