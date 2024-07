“Socdaalka uu saaka Xildhibaan Maxamed Abiib ugu baqoolay Boorama, ka fili maayo belo” Maxamuud Xaashi

“Socdaalka uu saaka Xildhibaan Maxamed Abiib ugu baqoolay Boorama, ka fili maayo belo iyo baas midna. Ujeedada socdaalkiisu ma aha mid salka ku haysa kicinta dadweynaha Reer Awdal iyo kala fogeynta midnimada iyo wadajirka Somaliland. Taageerayaasha la dareenka ah Xildhibaan Maxamed Abiib ee qaybta ka ah soo dhawayntiisa, waxa aan ugu baaqayaa in ay ka fogaadaan adeegsiga calaamado, erayo, iyo hab-dhaqan lid ku ah nabadgelyada, wadajirka, iyo Qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland. Arrimahaasi, waa kuwo u adeegaya damac gurracan iyo doonista koox gaar ah oo rabta in ay foodsaarro u helaan foolxummaynta sumcadda Xildhibaanka iyo ta guud ahaan ba bulshada Reer Awdal.

Reer Boorame, waxa aan leeyahay, Xildhibaan Maxamed Abiib magan idiin ma soo doonan maanta, balse waxa uu idiinku yimi in aad ku qaabishaan baraarug ilbaxnimo leh oo baashiraad u ah boholyowga uu u qabo baradii uu ku barbaaray. Dhab ahaan, Xildhibaan Maxamed Abiib waxa uu magan u yahay Alle-weyne, sharciga dalka oo u hiilin doona, iyo mudaneyaasha saaxiibadii ah ee bidix iyo midig ba kaga meeran. Waar hooy, Maxamed ma aha nin ku dhex jira xayn adhi ah oo xayeesh ah, balse waa libaax ay garabkiisa joogaan raxan balaadhan oo libaaxyo ah, kuwaasi oo u ah dhufays iyo derbi adag oo aan looga daadan karin.

Ugu danbayn, dawladda waxa aan ugu baaqayaa in ay nabadgelyada Xildhibaanka iyo ta dadweynaha ba adkeyso, islamarkaana dhawrto xurmadooda iyo xuquuqdooda sharci. Dawladda waxa la gudboon in ay si xikmad iyo xirfad leh uga hortagto fawdada iyo falalka sharci-darrada ah ee laga yaabo in ay geystaan dad leh danno gaar ah, oo aan ka turjumaynin ujeedada soo-dhawaynta Xildhibaan Maxamed Abiib.”