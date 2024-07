Xeer Ilaaliyaha Qaranka Soomaaliya oo sheegay in lala xisaabtami doono cidda si uun u fududeysay weerarkii ka dhacay Jeelka Dhexe

Inta la xaqiijiyay 8 qof oo isugu jira maxabiistii dagaalka sameysay iyo askar ayaa ku dhintay iska hor’imaadka, 21 kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha Jeelka Dhexe.

Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr Suleymaan Maxamed Maxamuud oo ka hadlayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay in ay tahay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo cidda si uun u fududeysay wixii ka dhacay Jeelka.

“Waxaan aad uga xumahay wixii ka dhacay Xabsiga Dhexe oo ah arin aan la fileyn, halisteedana leh, waxan rajeynayaa madaxda Xabsiga iyo taliyayaasha in ay arintaas si degdeg ah madaxda ay khuseyso warbixin uga keenaan, talaabada noocaas ahna mar labaadna aysan soo laaban, ciddii khaladka lahayd oo dhacdadan masuulka ka ahayd in ay si uun qayb uga noqdaan in lala xisaabtami doono,” ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha Qaranka.