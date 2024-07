Madaxweynaha Turkiga oo marti qaad u fidinaya dhiggiisa Suuriya si loo soo celiyo xiriirkii labada dal

Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in laga yaabo in uu Turkiga ku casuumo dhiggiisa Suuriya Bashaar Al-Asad “waqti kasta”, taasi oo muujin karta in uu soo hagaagayo xiriirka labada dal ka dib in ka badan toban sano oo kala fogaansho ah.