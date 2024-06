Baadhitaan lagu ogaaday in dagaallada socdaa dumarka iyo carruurta u daran yihiin.

Tirakoobyada Qaramada Midoobay ay sameysay ayaa muujinaya in dagaallada caalamka ka socday lagu dilay saddex laab in ka badan carruurtii lagu dilay dagaalladii sannadkii 2023, iyo sida oo kale laba jibbaar in ka badan dumarkii ay dagaalladu saameeyeen sannadkii hore.