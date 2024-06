Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay go’aanka dowladda Somaliya ay meydadka uga saarayso qubuuraha

Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu baaqay Maadxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in loo dhimriyo lana ixtiraamo qeyladda kasoo yeereeyso maalamahan magaalada Muqdisho ee ku aadan in dhul qubuuro ah laga saaro meydadkii halkaasi ku jiray, taas oo uu sheegay in sharciga sammaawiga ah iyo kan bulshadeed uu qubuuraha siinayo ixtiraam.