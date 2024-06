Lammaane haro biyo ah ka dhex helay kiishad ay ku jirto boqol kun oo dollar

Lammaane u dhashay dalka Mareykanka ayaa maalin taajirey, ka dib markii birlab ay biro uga ku jillaabanayeen haro ku taal magaalada New York ay u soo qabatay santuuq ay ku jiraan alaab qaali ah oo harada guntooda jiifa.

James Kane iyo Barbie Agostini oo ah dadka jillaabta biraha ku duugan biyaha ayaa Jimcihii la soo dhaafay waxay xarig ku xireen birlab ama birqabato qofba sida uu u yaqaan, ka dibna waxay ku tureen harada Corona Park si ay ugu soo qabato biro, balse waxay u soo qabatay santuuq yar oo qafilan, kaas oo ay ku jirto alacag isku xiran.

“markii aan furnay waxaan ku aragnay wax aan la yaabnay”, ayu yiri Mr. kane oo intaas ku daray, “waa boqol kun oo isku xiran, taas oo yara qoyan, waan aamini weyney.

Lammaanahan oo ka cabsaday in daalac loo soo raacdo ayaa suntuuqii lacagta ahaa geeyey saldhiiga Booliska, balse waxaa loo sheegay in aysan jirin wax faldambiyeed ah oo lala xiriirinayo lacagtaas, islamarkaana aysan hayn wax tixraac ah oo muujinaya in lacagtaas horay loo baytiyey. Sidaas darteed waxaa lammaanaha loo oigolaaday in ay haystaan santuuqa iyo laacgta ku jirtya.

Lammaanaha ayaa sheegay in ay ku jillaabashada abirlabta ee loo yaqaan “magnet fishing” ay billaaabeen intii uu socdey cudurkii safmarka ahaa ee Corona.Waxay kaloo sheegaan in ay birlabta horay ugu helaan alaabo badan oo macduun ah ooay ku jiraan kuwo qarniyo aasnaa ama biyaha guntooda yaalley.