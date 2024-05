Norway oo Falastiin u aqoonsaneysa dal madax bannaan

Raysal wasaaraha dalka Norway Jonas Gahr Store ayaa sheegay in dalkiisu uu Falastiin u aqoonsanayo dowlad madax bannaan. Dalalka Ireland iyo Spain ayaa iyaguna la filayaa in ay gor dhow shaaciyaan in ay Falastiin u aqoonsanayaan dowlad madax banaan.

Dalalkan Yurub ka tirsan ayaa sheegaya in xalka colaadda Israa’iil iyo Falastiin uu ku jiro in ay labada dhinac u macaamilaan sidii laba dowladood oo kala madax banaan.

Israa’iil ayaa ka carootay tillaabadaan oo ku tilmaantay mid sii hurineysa colaadda Qasa.