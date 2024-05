Wada hadallada nabadda ee Koofurta Suudaan ayaa ka furmay Nairobi

Wada hadallada nabadda ee dowladda Suudaanta Koofureed iyo wakiillada mucaaradka ayaa ka billowday caasimadda Kenya ee Nairobi.

Wada hadallada ayaa u dhaxeeya dowladda iyo mucaaradka kuwaasoo aan qeyb ka ahayn heshiiskii 2018 ee soo afjaray dagaalkii sokeeye ee shanta sano socday.

Qaar ka mid ah goolashii lagu meel mariyay heshiiskii 2018, oo ay ka mid tahay dhismaha ciidan ammaan oo mideysan, ayaan weli la hirgelin.

Si loo dardar geliyo doorasho caddaalad ah, mucaaradka ugu weyn ayaa ku baaqay wada hadallo cusub kahor doorashooyinka December.

Dhowr dal oo Afrikaan ah oo wada hadallada ka qeybgalaya ayaa ku baaqay soo afjaridda colaadda Suudaanta Koofureed, oo saameeyay dhaqaalaha dalkaas sanado badan.