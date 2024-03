La haysatayaal gaadhaya 137 qof oo la soo daayay

Maamulka Nigeria ayaa sheegay in 137 la haystayaal ah oo laga soo af-duubtay iskuul ku yaal waqooyi-galbeed ee dalkaas laba toddobaad ka hor la soo badbaadiyay iyagoo badqaba Tijaabo ka hor inta aan loo oggolaan inay arkaan qoysaskooda.

Guddoomiyaha gobolka Kaduna, Uba Sani, ayaa sheegay in la haystayaasha la soo furtay ay uga mahadcelinayaan geesinimada ciidamada ammaanka.

Iyadoo ciidamadu ay sheegeen in la sii daayey 137 la haystayaal ah, maamulka dugsiga ayaa sheegay in in ka badan 280 carruur ah la qabtay. Ma garanayno in la haystayaal kale weli la haysto