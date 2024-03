Mareykanka oo war kasoo saaray wadahadalladii xabbad joojinta ee Israa’iil iyo Xamaas

Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa shalay isagoo ku sugan magaalada Qaahira ee caasimadda Masar sheegay inuu aaminsan yahay in wada hadallada ay Mareykanka, Qadar iyo Masar garwadeenka ka yihiin ay weli suurtogelin karaan heshiis xabbad-joojin ah oo u dhaxeeya dagaa-yahannada Falastiiniyiinta ee Xamaas iyo Israa’iil.

Wadahadallada Qadar ayaa waxaa udub dhexaad u ah xabbad-joojin lix toddobaad socota taasoo oggolaan doonta sii deynta 40 Israa’iiliyiin ah oo la haysto iyadoo lagu beddelanayo boqollaal Falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiyada Israa’iil, tanoo sidoo kale waddada u xaareysa in gargaar badan la geeyo Qasa oo macluul qarka u saaran.

Blinken ayaa sheegay in dhexdhexaadiyeyaasha ay shaqada wadaan, isla markaana la isu soo dhowaanayo, welina ay xoogga saarayaan heshiis lagu gaaro Dooxa.

Wuxuuse xusay in weli ay jiraan caqabado balse wax walba ay suurtogal yihiin. Arrinta ugu weyn ee la isku mari la’yahay ayaa ah in Xamaas ay sheegtay in dadka ay qafaalatay ay keliya sii deyn doonto haddii la gaaro heshiis soo afjaraya dagaalka, halka Israa’iilna ay sheegtay inay arrintan tahay mid ku meel gaar ah.

Dhanka kale, warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska raysal wasaaraha Isra’iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in madaxa sirdoonka Israa’iil David Barnea uu maanta u duuli doono Qadar si uu ula kulmo dhexdhexaadiyeyaasha.

Israa’iil ayaa sidoo kale sheegtay inay maalmo kale oo dheeraad ah sii waid doonto duqeymaha isbitaalka alshifa ee magaalada Qasa. Xaruntan waa tan keliya ee caafimaad ee qeyb ahaan weli ka shaqeyneysa waqooyiga Gaza, muddo afar maalmood ayayna haatna ku socdaan duqeymaha.

Israa’iil ayaa sheegtay in xaruntan ay hoy u tahay dagaalyahannada Xamaas, taasoo Xamaasna ay beenisay.

Hore ayay Israa’iil u sheegtay in dhowaan ay gudaha iyo agagaarka isbitaalkan ku dishay 150 dagaalyahanno ah ayna qabatay 358 kale.