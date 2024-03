Nin hubeysan oo Mareykanka saddex qof ku dilay

Booliska dalka Mareykanka ayaa sheegay in nin looga shakisan yahay in uu ka dambeeyay toogashooyin dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka, lagu qabtay magaalada New Jersey ee dalka Mareykanka.

Bilayska ayaa sheegay in tuhmanuhu uu saddex qof ku dilay Levittown Sabtidii ka hor inta uusan u baxsanin khadadka gobolka ee guriga ku yaal Trenton ee halkaas u dhow.

Dadka deegaanka ayaa ku sugnaa guriga markii tuhmanaha uu soo galay guriga balse markii dambe si nabad ah ayaa looga soo saaray, sida ay booliska shegeen.

Booliska ayaa sheegay in Andre Gordon uu si nabad ah isku soo dhiibay iyadoo oo aan waxyeelo soo gaarin askarta.

Eedeysanaha oo 26-jir ah, isla markaana ay garanayeen dhibanayaasha, ayaa isku soo xiray Guri ka hor inta uusan isku dhiibin Boliska