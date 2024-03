Israa’iil oo ansixisay in ay weerarto Rafax xilli ay weli nooshaha rajada xabbad-joojin

Israa’iil ayaa Jimcihii ogolaatay in weerar lagu qaado magaalada Rafax ee marrinka Qasa xilli ay sidoo kale muujinayso in aysan ka raja dhigin xabbadjoojin iyada oo la qorsheynayo in ay wafdi kale u dirto Qatar si ay ugala xaajoodaan suurtagalnimada heshiis afduub oo lala galo kooxda Islaamiga ah ee Xamaas.

Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in uu aqbalay qorshe lagu weerarayo magaalada ku taal cidhifka koonfureed ee dhulka la burburiyay ee Falastiin halkaas oo in ka badan kala badh 2.3 milyan oo qof oo ku nool marrinka ay gabaad ka dhiganayaan shan bilood oo dagaalku socday.

Xulafada caalamka iyo kuwa dhaleeceeya ayaa ku booriyay Netanyahu in uu joojiyo weerarka Rafax, iyagoo ka baqaya in dad badan oo rayid ah ay waxyeelo soo gaarto. Balse Israa’iil ayaa sheegtay in ay ka mid tahay goobihii ugu dambeeyay ee ay ku xooggan yihiin Xamaas oo ay ballan-qaadday in ay baabi’in doonto, dadka degganna laga saari doono.