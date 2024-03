Cabdi Iley ” Waxaan kamid ahay Shacabka uu Madaxweynaha u yahay Mustafe Muxumed Cumar “

Cabdi Iley waxa uu ugu horreyn sheegay in siidayntiisa Ilaahay ka sokow uu sabab u ahaa Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiyi Axmed, kaas oo maalmo ka hor sheegay in bisha Ramadan dartii dad la siidayn doono, dhinaca kale Cabdi Iley waxa uu sheegay in siidayntiisa ay dhinaca kale sahashay Xafiiska Xeer Ilaalinta guud ee Dowladda Itoobiya oo xiray Dacwaddii ku socotay Cabdi Iley iyo dadkii kale ee ay isku kiiska ahaayeen, taasina ay dhinaca kale fududaysay in la siidaayo Cabdi Iley iyo dadkii la xidhnaaba.