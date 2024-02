Wasaaradda Arrimaha Dibadda Falastiin oo dalbatay in la sameeyo koox caalami ah oo booqata Gaza

Wasaaradda waxay ku baaqday in baaris caalami ah lagu sameeyo wax ay ku tilmaantay “xasuuq” ay geysteen ciidamada Israel ee Gaza jooga.

Wasaaradda waxay ku baaqday in loo baahan yahay koox caalami ah oo booqata Gaza si loo ogaada xadka “dambiyada xasuuqa” ee laga galay dadka reer Gaza, lana baaro xaaladda dadka la la’yahay iyo kuwa la xiray ee reer Gaza.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Falastiin waxay ku talisay in la soo helo “qabuuro wadareed ay ku jiraan dad ka badan 30 qof kuwaas oo iyaga oo indhaha iyo gacmaha ka xiran la dilay,” waxayna sheegtay in ay tahay cadeymaha in la dilay iyadoo aysan jirin cid la socotay oo lala xisaabtamo.

Wasaaradda waxay ku tilmaantay tallaabooyinka Israel in ay si cad ugu xadgudbayaan xeerarka iyo shuruucda caalamiga.