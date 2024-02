Bulshada Horumarka ee Koonfur Afrika oo diidday baaqa ah in lagu dhawaaqo in daacuunka yahay xaalad degdeg ah oo caafimaad

Wasiirrada caafimaadka ee ka socda beesha horumarinta Koonfurta Afrika (Sadc), ayaa diiday soo jeedinta ah in daacuunku yahay xaalad caafimaad oo degdeg ah oo ka jirta gobolka.

Sylvia Masebo, oo ah guddoomiyaha guddiga Xakamaynta Cudurrada Afrika (CDC), ayaa Arbacadii sheegtay in dalal gaar ah ay tahay in ay si madaxbannaan u go’aansadaan in ay ku dhawaaqaan in cudurka daacuunka uu yahay xaalad degdeg ah oo caafimaad iyo in kale.

Iyadoo ka hadlaysa inta lagu guda jiro kalfadhiga aan caadiga ahayn ee CDC ee Addis Ababa, Ethiopia, Ms Masebo, oo sidoo kale ah wasiirka caafimaadka Zambia, ayaa ku boorisay wadamada xubnaha ka ah inay horumariyaan waxqabadyo firfircoon si loo xakameeyo fiditaanka cudurka hadda jira.

Waxay sheegtay in cudurka dillaacay uu saameeyay ilaa 15 dowladood oo xubnaha ka ah Sadc. Zambia waxa ay ka mid tahay wadamada uu cudurka ka dilaacay ee ugu xumaa muddo tobanaan sano ah, ku dhawaad ​​600 oo dhimasho ah iyo in ka badan 16,000 oo xaaladood ayaa la soo sheegay tan iyo bishii October ee la soo dhaafay.