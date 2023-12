Xamaas oo u hanjabtay maxaabiista Israa’iil haddii aan loo fulin shuruudahooda

“Cadowga gumeystaha ah iyo hoggaankiisa kibirka badan… iyo kuwa ka dambeeyaba… midna ma heli karaan maxaabiistooda iyagoo nool,”ayuu yiri afhayeenka Xamaas Abuu Cubeyda, oo warkan ku baahiyay barta Telegram ee garabka militari ee Xamaas.

Wuxuu sheegay in maxaabiista oo nool oo Qasa ka baxaa ay ku xirantahay in loo yeelo waxa ay Xamaas dooneyso, inkastoo aan faahfaahin dheer laga bixin waxa ay doonayaan hase yeeshee waxaa loo malaynayaa in ay tahay sii deynta maxaabiista Falastiiniyiinta ah iyo joojinta duqeymaha iyo dagaalka lagu hayo dadka reer Falastiin.

Waxaa sii kordhayay cadaadiska lagu hayo kooxda ee ku aaddan sii daynta 138-ka qof ee weli u xiran Xamaas iyo kooxaha kale ee hubeysan.

Israa’iil ayaa marar badan ballan qaaday in ay samaynayso wax kasta oo ay ku badbaadinayso la haystayaasha ku harsan gacanta Xamaasy. Ilaa 110 maxaabiis ah ayaa la sii daayey wadar ahaan- balse xabbad joojin socotay muddo toddobaad ah oo tiro dad ah lagu sii daayey ayaa la soo afjaray todobaadkii hore, wixii markaas ka dambeeyeyna Israa’iil waxay dib u billowday duqeymaha ay ku hayso Qasa.